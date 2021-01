Kinijos valdžia įvedė Covid-19 mokslinių tyrimų cenzūrą

Naujienų agentūros duomenimis, Kinijos valdžia skiria šimtus tūkstančių dolerių mokslininkams, kurie aiškinasi Covid-19 viruso kilmę. Žurnalistų gauti dokumentai rodo, kad Kinijoje dar praėjusių metų vasario 24-ąją buvo įvesta nauja mokslinių straipsnių publikavimo tvarka. Šiose instrukcijose yra nurodoma, kad mokslininkų išvadas dar turi patvirtinti speciali komisija. Tyrimas nustatė, kad tokiu būdu publikuojami tik vienetai pateikiamų tyrimų.

Maža to, universitetams, bendrovėms, medicinos ir tyrimų įstaigoms buvo uždrausta tretiesiems asmenims teikti bet kokią informaciją ar medžiagą, susijusius su koronavirusu. Kinijos valdžios įsitikinimu, „tie, kurie viešina be leidimo tokią informaciją, kelia rimtas socialines pasekmes ir dėl to turi atsakyti įstatymo numatyta tvarka“.

Itin akylai yra saugomos ir olos, kur gyvena šikšnosparniai (mokslininkų manymu, virusą žmogui perdavė šikšnosparnis arba pangolinas). Į dvi tokias olas Uhano provincijoje buvo neįleisti AP žurnalistai. Maža to, žurnalistus nuolat sekė Kinijos saugumiečiai, o vietos virusologams buvo uždrausta su jais bendrauti.

Valdžia taip pat nieko neleidžia ir į apleistą šachtą, kurioje dar 2012-aisiais buvo aptiktas artimiausias genetinis Covid-19 „giminaitis“ – virusas RaTG13. Tuomet šikšnosparniai perdavė virusą šešiems vyrams, kuriems pasireiškė į plaučių uždegimą panašūs simptomai.

Naujienų agentūros teigimu, pandemija pakirto pasitikėjimą Pekinu pasaulinėje bendruomenėje, o kinų lyderiai baiminasi bet kokių „netinkamų“ mokslininkų išvadų, kurios liudytų aplaidų darbą.

PSO perspėjo, kad viruso atmainų bus daugiau

Anksčiau PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas pareiškė, kad 2021-aisiais pasaulio laukia naujos koronaviruso atmainos ir paskatino šalis kaip įmanoma greičiau dalintis su PSO ir kitomis valstybėmis savo epidemiologine informacija bei koronaviruso tyrimų rezultatais.

PSO generalinis sekretorius pažymėjo, kad valstybės „neturėtų būti baudžiamos už tai, kad skaidriai deklaruoja savo turimus mokslinius duomenis“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo kolegos respublikonai ne sykį kaltino Pekiną tuo, kad šis neperspėjo pasaulio dėl Covid-19 protrūkio pavojaus ir tikrojo masto. Baigiantis kadenciją JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad yra pasirengęs svarstyti sankcijų Kinijai įvedimą, jeigu šalis nenorės bendradarbiauti dėl koronaviruso išplitimo klausimo, ir dar sykį pakartojo sąmokslo teoriją, kad virusas pasklido iš Kinijos laboratorijos.

Liepos viduryje buvo paskelbta informacija, kad Uhane esančioje laboratorijoje dirbę mokslininkai pabėgo iš Kinijos ir bendradarbiauja su Vakarų spec. tarnybomis.

Teigiama, kad jie „bandys kartu sudėti informacijos mozaiką apie tai, kaip virusas galėjo ištrūkti iš laboratorijos Uhane“.

Viena iš pabėgėlių – virusologė iš Honkongo Li-Meng Yan. Ji pareiškė, kad Kinijos valdžia dar praėjusių metų gruodį žinojo apie koronavirusą, tačiau niekas nesiėmė dėl to jokių priemonių.

Honkongo universiteto atstovai pareiškė, kad jie gerbia žmonių žodžio laisvę, tačiau Li-Meng Yan nuomonė ir išsakyti faktai neturi mokslinio pagrindo ir negali būti priskiriami universitetui.

Pasaulis 2021-aisiais susidurs su precedento neturinčia humanitarine krize. Šalims visą dėmesį koncentravus į kova su Covid-19 pandemiją, valstybės, kuriose vystosi konfliktai ir kurios susiduria su didelėmis krizėmis, yra priverstos verstis pačios – labiausiai pažeidžiami žmonės Žemėje už tai moka didžiulę kainą, perspėja Tarptautinio gelbėjimo komiteto (IRC) atstovai.