Kalėdinės dovanos melomanams – produktai, užtikrinantys garso meistriškumą

1. „Grand Class“ tinklo garso stiprintuvas

„Grand Class“ SU-GX70 – garso centras, kuris muzikos mėgėjams leis be trukdžių mėgautis itin aukštos kokybės garso ir vaizdo įrašais bei muzika.

SU-GX70 naudoja visiškai skaitmeninį stiprintuvą „JENO Engine“ su „Technics“ skaitmenine garso technologija. Stiprintuve įmontuota perdavimo sistema apdoroja signalus skaitmeniniu būdu visuose etapuose. Lyginant su analoginiu perdavimu, ši sistema nėra tokia jautri signalo pablogėjimui dėl išorinio triukšmo, todėl užtikrinamas tikslesnis signalo perdavimas. Naudodami šį garso centrą muzikos entuziastai galės mėgautis didelės raiškos skaitmeniniu garsu su analoginiams įrašams būdinga švelnia tekstūra.

Melomanams įspūdį paliks ir adaptyvus garsiakalbio varžos optimizavimo algoritmas, kuris leidžia išlyginti amplitudės ir fazės dažnio charakteristikas bei sukuria garsą su turtinga erdvine raiška. O įrenginyje esanti žemo poveikio HDMI vaizdo išvestis suteiks galimybę mėgautis aukštos kokybės muzika ir garsu iš vaizdo šaltinio. Be to, SU-GX70 leidžia naudotis plačiu muzikos transliavimo paslaugų spektru – stiprintuvas geba belaidžiu būdu atkurti aukštos kokybės muziką iš šaltinių, esančių išmaniajame telefone, planšetėje ar kompiuteryje.

Šis visiškai skaitmeninis stiprintuvas su idealaus impulso atsaku per LAPC, dviejų maitinimo grandinių sistema, aukštos kokybės garsu per žemo poveikio HDMI garso išvestį, gryno stiprinimo režimu bei analogine įvestimi naudojant diskretinio stiprintuvo grandines – puiki dovana, kuri pradžiugins kiekvieną, mylintį muziką.

2. Aukščiausios klasės patefonas

Melomanai, vertinantys vinilo niuansus, džiaugsis išskirtinėmis „Technics“ patefonų SL-1200G ir SL-1210GR2 galimybėmis bei itin maloniu ir kokybišku mėgstamiausių plokštelių skambesiu.

„Tehcnics“ naujos kartos patefonai su tiesioginės pavaros varikliu be šerdies suteikia galimybę mėgautis dar geresne garso kokybe. Priešingai nei diržinių pavarų ar kitos sistemos, tiesioginės pavaros sistemos variklį suka nedideliu greičiu ir tiesiogiai varo plokštelių diską. Be to, patefone naudojama naujoji pavara taip pat slopina variklio vibracijas, todėl variklis sukasi sklandžiau bei tiksliau, taip užtikrindamas sodrų muzikos atkūrimą.

SL-1200G ir SL-1210GR2 patefonai taip pat pasižymi tvarumu, mat įrenginyje naudojama dviejų sluoksnių (BMC ir aliuminio liejinio) korpuso konstrukcija. Korpusą prilaiko speciali silikono guma, kuri patikimai slopina vibraciją, o korpuso viduje esanti metalinė ekranavimo konstrukcija sumažina išorinio triukšmo poveikį. Todėl būsite tikri, jog muzikos entuziastai kokybiška dovana galės džiaugtis ne vienerius metus.

3. Aukščiausios klasės tinklo CD imtuvas ir garsiakalbių sistema

Jei ieškote universalios dovanos muzikos mėgėjams – rinkitės „Technics“ tinklo CD imtuvą SA-C600. Jis suteikia galimybę naudojantis vienu įrenginiu mėgautis įvairiu muzikos turiniu – nuo įrašų, CD ir radijo iki muzikos srautiniu perdavimu. O imtuve integruoti kokybiški ir inovatyvūs „Technics“ garso sistemų inžineriniai sprendimai užtikrina kokybišką garsą.

Imtuve taip pat naudojama triukšmo slopinimo grandinė rūpinasi nepriekaištinga garso ir vaizdo lokalizacija bei skaidria erdvinio garso ekspresija. O integruotas fono vienodintuvas, suderinamas su MM kasete, leidžia blokuoti išorinio triukšmą ir užtikrinti signalo sustiprinimą neprarandant raiškos.

Be to, SA-C600 įrenginyje naudojama „Space Tune“ funkcija, kuri suteikia galimybę koreguoti garsą atsižvelgiant į aplinką ir įrenginio vietą, kad kiekvienas galėtų mėgautis nepriekaištingu muzikos atkūrimu.

Siekiant geriausios garso kokybės, kartu su imtuvu rekomenduojame naudoti 2 juostų bendraašį „Technics“ SB-C600 garsiakalbį, kuris perteikia aiškią garso vaizdo lokalizaciją ir sklandų aukštos kokybės garsą, išlaikydamas taškinio garso šaltinio ir linijinės fazės koncepcijas.