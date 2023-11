7 barzdos priežiūros mitai: juos sužinojus Kalėdoms norėsite barzdaskutės

Veidas yra tai, ką aplinkiniai žmonės kasdien pamato pirmiausia, be to, tai – vienintelė kūno dalis, kuri praktiškai visą laiką yra veikiama išorinių aplinkos veiksnių, todėl apmaudu, kad dauguma vyrų savo barzdai vis dar skiria per mažai dėmesio, o ją prižiūrėdami, pasitiki niekuo nepagrįstais mitais. „Panasonic“ specialistai surinko populiariausius, kad sužinotumėte, ką iki šiol darėte ne taip.