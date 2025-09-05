Taip orkaitėje kepta pica pagal futbolininką Pijų Širvį sužavės visus: skonis – tobulas

Kad sveikas maistas gali būti skanus, komfortiškas, įrodo ir Lietuvos rinktinės gynėjo Pijaus Širvio namuose gaminama pica, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime spaudai.
Šiemet prekybos tinklui tapus Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju, tinklas drauge su profesionalais siekia padėti pagilinti visų žinias apie subalansuotą mitybą.
Pasak tinklo komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, akivaizdu, kad šiandien gyventojai vis daugiau dėmesio skiria sveikai gyvensenai.
„Tai atsispindi ir pirkinių krepšeliuose, kuriuose lengva matyti mitybos stilių įvairovę. Pastaraisiais metais vis daugiau pirkėjų ieško produktų be laktozės, be glitimo, be gyvulinės kilmės produktų, be pridėtinių cukrų.
Dėl to raciono įvairovė visiškai neturi nukentėti. Dalis pirkėjų pieną keičia augaliniais gėrimais, kasdienę duoną – kepta pagal keto taisykles, gaivinasi ledais be laktozės ar vietoj mėsos sočiuose patiekaluose naudoja tofu“, – besikeičiančius pirkėjų įpročius apžvelgia G. Kitovė.
Lengva ir įprastus, daugelio pamėgtus, tačiau ne pačius sveikiausius patiekalus šiek tiek pakeisti, kad jais mėgautis būtų galima be sąžinės graužaties.
Slovėnijoje žaidžiantis futbolininkas Pijus Širvys šios savaitės mačą su Nyderlandais praleis dėl sveikatos problemų. Tačiau jis nepraleidžia progos pasimėgauti skaniu maistu – pavyzdžiui, namuose kepa sočią, maistingą picą be angliavandenių ir kupiną baltymų.
Tradicinį padą P. Širvys keičia pastaraisiais metais ir hitu tarp internautų tapusia grūdėta varške. Tokią picą labai lengva paruošti net ir tiems, kurie mano nemokantys jos kepti, o priedus pritaikykite prie savo skonio. Pavyzdžiui, pridėkite dar daugiau daržovių – nuo špinatų iki cukinijos, vieną kartą dėkite saliamio, kitą – rūkytos lašišos. O jeigu norite sumažinti kalorijų skaičių, naudokite liesesnį sūrį.
Pijaus Širvio sveikesnė picos versija (be angliavandenių ir be glitimo)
Reikės: 200 g grūdėtos varškės, 2 kiaušinių, 60 g miltų mišinio be glitimo, mėgstamų prieskonių (pvz., česnako, druskos, pipirų). Mėgstamų priedų, pvz.: pomidorų padažo, mocarelos, saliamio, pomidorų, pievagrybių, paprikos.
Gaminame:
- Grūdėtą varškę, kiaušinius, miltus ir prieskonius sudėkite į dubenį, išmaišykite ir gautą masę sudėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą. Suformuokite picos pado formą.
- Kepkite 180 laipsnių temperatūroje 12-15 min. su vėjeliu – stebėkite, kad padas tolygiai apskrustų, lengvai paruduotų.
- Tuomet ištraukite, aptepkite pomidorų padažu, išdėliokite supjaustytus priedus, apibarstykite sūriu ir dar 3-5 pakepkite orkaitėje.
Iš ko dar pasigaminti sveikesnę picą?
Prekybos tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė antrina futbolininkui – grūdėta varškė gali tapti puikia alternatyva tradiciniams picos pagrindo ingredientams. Tačiau – toli gražu ne vienintelė.
„Pica valgoma ir mylima šimtmečius, todėl per tiek laiko neabejotinai atsirado nesuskaičiuojama galybė jos variantų. Įvairovė žavi ne tik jos prieduose, bet šiandien namų kepėjai labai kūrybingai žvelgia ir iš ko pagaminti jos padą“, – pastebi J. Tamoševičienė.
Kai jau išbandysite picą, paruoštą su grūdėta varške, maisto gamybos žinovė siūlo ir daugiau socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusių idėjų:
Pilno grūdo miltai – naudokite pilno grūdo kviečių, rugių ar speltos miltus vietoj baltųjų miltų. Jie turi daugiau skaidulinių medžiagų ir maistinių elementų.
Kalafioras – žiedinio kopūsto pagrindas yra labai populiarus variantas. Maisto pjaustykle sutrinkite žiedinį kopūstą iki ryžius primenančios tekstūros. Pakepkite orkaitėje arba pavirkite, kad suminkštėtų, gerai nuspauskite skystį ir sumaišykite su kiaušiniu bei tarkuotu kietuoju sūriu.
Brokolis – šią daržovę picos pagrindui ruoškite taip pat, kaip ir žiedinį kopūstą. Dar vienas jos privalumas – pica stebins ir gražia žalia spalva.
Cukinija – net ir ši daržo gėrybė, kurios dabar apstu namuose ir parduotuvėse, gali pasitarnauti. Stambiai ją sutarkuokite, palikite su druska sietelyje, tuomet gerai nusausinkite. Sumaišykite su tarkuotu sūriu, miltais, kiaušiniais ir prieskoniais.
Graikiškas jogurtas – sumaišykite 1 puodelį graikiško jogurto su 1 ir ¾ puodelio miltais su tešlą kildinančia medžiaga. Gausite baltymais turtingą pagrindą.
Saldžiųjų bulvių pagrindas – keptos ir sutrintos saldžiosios bulvės su kiaušiniu ir nedideliu kiekiu miltų virs netradiciniu pagrindu.