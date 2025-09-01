Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Rugsėjo 1-osios šventėse ragina nenaudoti 2 populiarių daiktų: net neįsivaizduojate, kokią grėsmę jie slepia

2025-09-01 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 09:50

Šiandien – šventiška rugsėjo 1-osios diena, kurios metu visi mokiniai skuba į mokyklas ir pradeda naujų mokslo metų pradžią. Vis tik specialistai tiek mažus, tiek didelius įspėja neleisti į orą balionų ar dangaus žibintų.

Lietuvoje švenčiama rugsėjo 1-oji (nuotr. Fotodiena.lt)

Šiandien – šventiška rugsėjo 1-osios diena, kurios metu visi mokiniai skuba į mokyklas ir pradeda naujų mokslo metų pradžią. Vis tik specialistai tiek mažus, tiek didelius įspėja neleisti į orą balionų ar dangaus žibintų.

REKLAMA
1

Specialistai įspėja saugoti aplinką ir linksmintis be balionų ar dangaus žibintų.

Specialistai siunčia žinią

Socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos ministerija pasidalijo įrašu, informuojančiu apie aplinkai daromą balionų ir dangaus žibintų žalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai norime priminti, kad Rugsėjo 1-ąją galime švęsti ir neleidžiant į orą balionų ar dangaus žibintų. Nors jie atrodo gražiai, tačiau nusileidę gamtoje kelia pavojų paukščiams, žuvims, lapėms, stirnoms ir kitiems gyvūnams. Gyvūnai gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas arba susižaloti, o tai gali baigtis ir gyvūnų mirtimi.

REKLAMA
REKLAMA

Balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį, dirvožemį. Net tie produktai, kurie reklamuojami kaip biologiškai skaidūs, dažnai turi cheminių priedų, kurie lėtina skaidymąsi ir gali būti toksiški gamtai.

Kaip Naujuosius vis dažniau sutinkame be fejerverkų, taip mokslo metus sutikime be balionų. Už švarią Rugsėjo 1-ąją“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų