TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

PSO: pasaulyje mažėja rūkalių skaičius

2025-10-06 18:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 18:20

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, vis mažiau žmonių planetoje griebiasi cigaretės ir kitų tabako produktų. Remiantis statistika, rūkalių dalis pasaulyje siekia 19 proc. – prieš dešimt metų šis rodiklis dar buvo maždaug 23 proc.

Rūkymas (nuotr. SCANPIX)

„Šalims visame pasaulyje imantis tabako kontrolės pastangų, milijonai žmonių nustoja vartoti tabaką ar net nepradeda to daryti“, – sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Tačiau vis didėjantį vaidmenį vaidina elektroninės cigaretės. Čia tendencijos kelia nerimą. Dabar pasaulyje elektronines cigaretes garina daugiau kaip 100 mln. žmonių, pranešė PSO, remdamasi pirmą kartą savo parengta statistika. Šis produktas ypač populiarus tarp jaunimo.

Elektroninės cigaretės sukėlė naują priklausomybės nuo nikotino bangą, sakė PSO ekspertas Etienne Krugas.

„Jos reklamuojamos kaip mažinančios žalą, tačiau iš tikrųjų vaikai anksčiau tampa priklausomi nuo kokaino. Kyla rizika dešimtmečių laimėjimams“, – pabrėžė jis.

Elektroninių cigarečių skysčiuose yra mažiau kenksmingų medžiagų nei tabako produktuose. Tačiau sveikatos ekspertai vis tiek įspėja dėl pavojų.

Tabako suvartojimo mažėjimas pirmiausiai susijęs su dideliais laimėjimais Pietryčių Azijoje, pranešė PSO. Čia rūkančių vyrų dalis nuo 2000 m. sumažėjo perpus. Europoje sumažėjimas buvo menkesnis. Senajame žemyne, priešingai nei likusiame pasaulyje, praktiškai nesikeitė rūkančių moterų dalis – jų yra 17,4 proc. Tai didžiausias rodiklis pasaulyje.

PSO ragina vyriausybes intensyviai tęsti kovą su tabako vartojimu. Kalbama apie didesnius tabako akcizus, reklamų draudimą ir pagalbos mesti rūkyti plėtrą, kad milijonai žmonių galėtų atsisakyti cigaretės.

Sveikata.lt
