Pamačius, kokią dovaną Lietuvos kunigui įteikė tikintieji, susigraudintų ne vienas: parodė visiems

Alytaus parapijos bendruomenė pasirūpino, kad šis jubiliejus taptų išskirtinis.
Dzūkiška juosta – ypatinga dovana
Po sekmadienio Pirmojo Alytaus bažnyčioje vykusių Mišių, kurias kunigas aukojo už parapijos žmones ir geradarius, bendruomenė jį nustebino šiltu sveikinimu. Parapijiečiai įteikė austinę dzūkišką juostą su specialiu užrašu:
„Klebonui Mariui Talučiui – 45-ojo gimtadienio proga.“
Alytiškė Onutė Senkanec naujienų portalui AlytusPlius sakė, jog visa bendruomenė džiaugiasi turėdami tokį dvasininką.
„Kunigas Talutis atvyko pas mus kaip vilties spindulys. Jo žodis, šypsena ir atvira širdis sušildo net ir tamsiausią dieną.“
Klebonas: „Čia radau šeimą“
Sulaukęs tokio nuoširdaus dėmesio, kunigas Marius neslėpė jaudulio ir padėkojo visiems už bendrystę.
„Kai atvykau į Alytų, nežinojau, ko tikėtis. Bet čia radau ne tik parapiją – radau šeimą. Ačiū jums už maldas, už šypsenas, už tai, kad kartu statome gyvą Dievo namą“, – sakė klebonas.
Nuskambėjus giesmei „Ilgiausių metų“, M. Talutis paprašė visus drauge sugiedoti ir Lietuvos himną.
„Esu didelis patriotas, o dabartiniai protestai Lietuvoje neramina. Gimtadienio proga turiu svajonę – kad paskambintų Žemaitaitis ir pasiūlytų tapti kultūros ministru. Sutikčiau, ir, tikiu, po kelių mėnesių įsivyrautų ramybė“, – pusiau juokais, pusiau rimtai kalbėjo dvasininkas.
Sveikinimai iš visos Lietuvos
Kunigą pasveikino ne tik parapijiečiai, bet ir Vyskupas, taip pat Alytaus miesto savivaldybės vadovai.
ekmadienį ypatingos Šv. Mišios vyko ir Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje Nemunaityje, kurią taip pat aptarnauja kunigas Talutis.
Po Mišių skambėjo sakralinės muzikos koncertas, kurį surengė dainininkas Sasha Song ir vargonininkė Jolanta Grabštunovičienė.
Tarp svečių buvo ir kunigas Kęstutis Dvareckas – bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas, religinių tekstų autorius, knygų sudarytojas ir priklausomybių ligų konsultantas.
