Masiškai plinta marijampolietės mamos prašymas: meldžia išgelbėti sūnų

Nojukui diagnozuotas šakotųjų šoninių grupių aminorūgščių apykaitos sutrikimas. Kaip vėliau paaiškėjo, šį sutrikimą turi ir vyresnysis Gretos sūnus, ir jos brolis.

Tai – pirmas šios ligos atvejis Lietuvoje, todėl šeima laukia sprendimo, ar bus kompensuojami vaistai ir pompos, reikalingos vaistų suleidimui. O laukti nėra ko – pagalba reikalinga dabar.

Pirmąjį priepuolį prisimena su siaubu

Nojus – trečiasis Gretos vaikas. Pirmieji du vaikai pasaulį išvydo Cezario pjūvio pagalba, todėl trečias nėštumas buvo rizikingas, iškart nuspręsta, kad reikės dar vieno Cezario pjūvio.

REKLAMA

REKLAMA

„Buvo labai daug vandenų, todėl gydytojai nusprendė, kad mane operuos anksčiau. Viso nėštumo metu mane visą laiką pykino, ištisai kankino toksikozė, nėštumo metu daug laiko pragulėjau klinikose.

REKLAMA

Vieną dieną man pasidarė blogai ir pasakė, kad už kelių valandų operuosime – taip gimė Nojus“, – trumpai sūnaus atėjimą į pasaulį prisiminė pašnekovė.

Jis gimė anksčiau, todėl plaučiai dar nebuvo pilnai susiformavę, tačiau vos per dvi savaites sustiprėjo, pradėjo pats valgyti, o po trijų savaičių jiedu jau grįžo namo. Dvi savaitės namuose buvo kupinos džiaugsmo ir šilčiausių emocijų, kai vieną dieną Nojus staiga nustojo kvėpuoti.

REKLAMA

REKLAMA

„Nuoširdžiai maniau, kad jis užspringo, bet paskambinus specialistams jie pasakė, kad tai gali būti apnėjos priepuolis, kadangi vaikas gimė neišnešiotas ir plaučiai buvo nebrandūs. Pasakė, kad jeigu tai pasikartos, grįžkite vėl – bus išsamiai tiriamas“, – pridūrė Greta.

Ilgai laukti nereikėjo – po kelių dienų ištiko itin stiprus priepuolis. „Jis buvo toks baisus, kad mums teko jį gaivinti ir atsidūrėme reanimacijos skyriuje“, – nerimo kupiną pirmąjį priepuolį prisiminė mama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie retą ligą klausimų daugiau nei atsakymų

Iš pradžių medikai sakė, kad Nojų užklupo infekcija – įtarė sepsį, meningitą, mažylį prijungė prie aparatų. Reanimacijoje teko praleisti mėnesį laiko, dar mėnesį – įprastoje palatoje.

Grįžus iš ligoninės namuose pabūti ilgiau nepavyko – situacija negerėjo, priepuoliai nedingo, priešingai, dažnėjo ir vis stiprėjo. Nors Nojui dar nėra nė metų, septynis mėnesius jau teko praleisti klinikose.

REKLAMA

Iš pradžių galvota, kad kvėpavimo sustojimus lemia plaučių nebrandumas, vis tik, galiausiai atlikus genetinius tyrimus paaiškėjo, kad tai lemia reta genetinė liga. Tyrusi genetikė jau įtarė, kas kankina sūnų, tačiau tik gavus atsakymus iš užsienio paaiškėjo – tai šakotųjų šoninių grupių aminorūgščių apykaitos sutrikimas.

„Didžiausias minusas tas, kad apie šią ligą mažai kas žinoma ir yra daugiau klausimų nei atsakymų“, – sako Greta.

REKLAMA

Dėl šios genetinės ligos organizmas negamina B12, o tai dažniausiai sutrikdo visą nervų sistemą, lemia mišrų raidos atsilikimą, motorikos sutrikimus ir kvėpavimo sustojimus. Nekvėpavimo priepuoliai ištinka kasdien ir trunka 20–30 sekundžių, o kartais ir dar ilgiau.

„Kvėpavimo sustojimas Nojų ištinka dėl bet kokio dirgiklio, tai gali būti bet koks skausmas – pilvo skausmas ar tiesiog tuštinimosi metu, išgąstis, net verkimas jam dažniausiai sutrikdo kvėpavimą, o tai galiausiai baigiasi kvėpavimo sustojimu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po kvėpavimo sustojimų Nojukui yra būtinas deguonis, nes jo saturacija nukrenta kritiškai – jį ištinka tachikardija (sutrinka širdies ritmas) ir saturacija nukrenta net iki 15, kartais dar žemiau. Šiuo metu priepuolių turime šiek tiek mažiau – nuo vieno iki septynių per dieną, seniau turėdavome begalę.“

Turi jautrų prašymą

Kad priepuolių metu dėl kritiškai nukritusios saturacijos neįvyktų smegenų pažeidimai, būtinas deguonis, tačiau deguonies balioną šeimai tenka nuomotis – įsigyti jį brangu, o pagal įstatymuose numatytą tvarką, valstybė jo nekompensuoja, nes Nojui deguonis nėra reikalingas 24 valandas per parą.

REKLAMA

Nojaus kasdienybę palengvina ir leidžiami vaistai – padidintos koncentracijos B12, kurių Lietuvoje nėra ir tenka siųstis iš užsienio, tad laukimas užtrunka, už juos taip pat tenka susimokėti iš savo kišenės.

Porą mėnesių vaistai būdavo leidžiami tiesiai į raumenį, o toks procesas itin skausmingas. Dabar šeima naudoja specialiai vaistams į poodį suleisti skirtą pompą, vėlgi, ją tenka nuomotis. Greta pasakoja vis dar laukianti sprendimo, ar pavyks gauti kompensavimą, bet bijo, kad tai – kova su vėjo malūnais.

REKLAMA

„Kadangi tai pirmas atvejis Lietuvoje, Retų ligų komisija neturi vadinamo ligos kodo, kurį galėtų įrašyti, todėl viskas užtrunka gan ilgą laiko tarpą. Dėl vaistų kompensavimo irgi yra ilga ir sudėtinga kova.

Vis dar nežinome, kaip bus – kiekvieną mėnesį sulaukiame pažadų, kad teliko laukti dvi, tris savaites. Dar mums reikalingi ir visi kiti vaistai, reikia galybės dalykų, pavyzdžiui, specialaus maisto Nojui, kuris yra beprotiškai brangus, o dar reikia ir išgyventi – tikrai labai sudėtinga“, – kalbėjo Greta.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Moteris priduria, kad jei laimės vieną kovą – dėl Nojaus – teks dar kartą stoti į tokią pačią, kad ir vyresniajam sūnui būtų kompensuojamas gydymas, mat atlikus genetinius tyrimus paaiškėjo, kad šią diagnozę turi ir jis.

„Valstybė turėtų kompensuoti pompos nuomą, bet net gydytojai sako, kad, greičiausiai, patys greičiau ją įsigysime ir turėsime savo“, – apie vaistų suleidimui reikalingą pompą, kuri be įvairių reikalingų specialių adatų ir antgalių kainuoja 1800 eurų, pasakojo pašnekovė.

REKLAMA

Be viso to, Nojui reikalingos ir reabilitacijos. Kol dienas leido klinikose, jas gavo nemokamai, o dabar tenka lankytis privačiai. Čia kyla du sunkumai – nedideliame mieste sudėtinga rasti su tokiais mažais vaikais užsiimančius specialistus, be to, už visus apsilankymus pas specialistus tenka mokėti iš savo kišenės. Vienintelė viltis, kad galiausiai pavyks gauti bent kiek nemokamų užsiėmimų.

Pirmieji pagalbos ranką Nojukui ištiesė Rimanto Kaukėno paramos grupė, padėję padengti gydymo ir reabilitacijos išlaidas, tačiau šeima kreipiasi į visus neabejingus žmones su pagalbos prašymu.

Norintys prisidėti prie Nojaus gydymo gali tai padaryti žemiau nurodytais rekvizitais:

Gavėjas: Greta Venckūnienė; Banko sąsk. nr.: LT57300010173641995; Bankas: Swedbank.