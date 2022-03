Kas nutinka moterims, kai karo metu jos suserga mėnesinėmis?

Per daugiau nei tris savaites nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios, iš šalies pabėgo daugiau nei du milijonai ukrainiečių, kuriems teko paliko gimtąją Rytų Europos šalį. Tie, kurie pasiliko šalyje, šiuo metu slepiasi bei gyvena šaltuose bunkeriuose, slėptuvėse, kad išliktų saugūs.

Esant tokioms sąlygoms, kitaip nei vyrams, moterims kyla grėsmė ir pavojus sveikatai, kuomet jos tinkamai negali pasirūpinti lytinių organų priežiūra menstruacijų metu.

Dauguma moterų nuo ankstyvos paauglystės iki maždaug šešiasdešimtmečio vidutiniškai serga mėnesinėmis kartą per mėnesį. Tai dažniausiai trunka nuo trijų iki septynių dienų per mėnesį, kartais ilgiau, kartais trumpiau. Menstruacijų metu moterims taip pat gali pasireikšti mėnesinių skausmai ar mėšlungis, todėl neretai tampa sunku be vaistų atlikti įprastas kasdienes veiklas.

REKLAMA

Nors šiuo metu tokios problemos kaip mėnesinės, Ukrainoje esančioms ar į kaimynines šalis pabėgusias nuo karo moterims yra ne pirmos būtinybės rūpestis, tačiau joms pasirodžius gali kili grėsmė tai, kad jos negalės tinkamai pasirūpinti bei gauti reikiamų higienos priemonių.

„Žmonės, priversti palikti savo namus karo zonoje, vargu ar su savimi iš namų sugebės išsinešti daiktus galvodami į priekį. Šiuo metu tai yra neįmanoma. Tokios prekės, skirtos moterims gali būti dar labiau subrangusios, tad joms teks rinktis tarp maisto produktų ir higienos reikmenų“, – sako Rachel Grocott, „Bloody Good Period“ komunikacijos ir viešųjų lėšų rinkimo direktorė.

Grėsmė gyvybei

„UN Women UK“ direktorė Claire Barnett sako, kad pabėgusios nuo karo šeimos pranešė organizacijai, kad jos iš namų išvyko vos su keliais būtiniausiais daiktais, kuriuos gali neštis rankose, todėl moterys su savimi neturi jokių higienos priemonių:

„Kai kurios jos keliaus kelias dienas neturėdamos galimybės naudotis tinkamomis paslaugomis. Parduotuvės uždarytos, o daugelis bėgančių nuo karo moterų neturės ir stabilaus pajamų šaltinio, kad galėtų nusipirkti ne maisto prekių.“

REKLAMA

REKLAMA

C. Grocott priduria, kad prieiga prie higienos priemonių yra ne orumas, o būtinybė. „Mes nesakome, kad galimybė gauti maisto, vandens ar vaistų yra susijusi su orumu. Menstruacinis periodas moterims taip pat turėtų būti humanitarinės pagalbos dalis, kaip ir bet kuris kitas būtinas dalykas“, – sako ji.

Neturėjimas priėjimo prie higienos gaminių gali būti pavojingas gyvybei. C. Barnett aiškina, kad prieigos prie vandens, sanitarinių ir higienos priemonių trūkumas gali būti mirtingesnis nei mirtys tiesiogiai dėl karo.

Ji priduria: „Pakartotinis tokių daiktų kaip higienos priemonės naudojimas, pavyzdžiui, kelis kartu naudojami tie patys rankšluosčiai, gali sukelti rimtą infekciją ir diskomfortą.“

2017 m. „Global One“ atliktas pabėgėlių stovyklų Sirijoje ir Libane tyrimas parodė, kad 60 procentų moterų neturėjo galimybės naudotis apatiniais drabužiais, o kiek daugiau jų neturėjo ir galimybės gauti higienos priemonių, kuomet joms buvo mėnesinės.

Tyrimas parodė, kad pusė apklausoje dalyvavusių moterų dėl to patyrė negydytų šlapimo takų infekcijų (UTI).

REKLAMA

REKLAMA

Užtikrina produktus visiems karo pabėgėliams

„Bloody Good Period“ švietimo programos vadovė Terri Harris, dirbusi pabėgėlių stovykloje Libane, sako, kad pabėgėlių moterų menstruacinių produktų trūkumas yra „vienas iš didžiausių joms rūpimų dalykų“.

„Buvome pranešę apie atvejus, kai moterys naudojosi senomis medžiagomis, samanų ar čiužinių gabalais. Tokių daiktų naudojimas kartu su prastu vandens ir higienos prieinamumu sukėlė infekcijas ir kitas sveikatos problemas“, – aiškina ji. – „Turime atsižvelgti ir į tai, kad karas akivaizdžiai yra ūmi stresinė būklė, kuri neišvengiamai sukelia menstruacijų sutrikimus.

Dėl to gali pasunkėti mėnesinės, pasidaryti daugiau skausmingos, sutrikti jų ciklas. Būtent dėl šių priežasčių ir dar daugelio kitų problemų moterys tyri turėti galimybę gauti menstruacijoms skirtų produktų.“

Atskiras „UN Women“ ir jų partnerių Kamerūne atliktas tyrimas parodė, kad 99 procentai moterų nesijaučia saugiai pabėgėlių stovyklų tualetuose. C. Barnett priduria, kad moterims ir mergaitėms, kurios neturi saugių vietų pasikeisti higienos priemonių ar nueiti į tualetą, kyla didesnė rizika patirti seksualinį smurtą.

REKLAMA

REKLAMA

„Esame labai susirūpinę dėl konfliktų paūmėjimo, kai seksualinis smurtas naudojamas kaip ginklas“, – sako C. Barnett. – „Mes taip pat girdime pranešimus apie ir šiuo metu prekybą žmonėmis ir vaikų, moterų išnaudojimą, kuomet jiems tenka palikti Ukrainą.“

„UN Women“ prašo prisidėti skubiomis aukomis perkant higienos priemones moterims, kurios neteko namų Ukrainoje.

Kalbant apie aukojimą, C. Grocott sako, kad geriausia yra ieškoti labdaros organizacijos, kuri galėtų tiesiogiai gauti vietinius produktus moterims, kurioms jų reikia, rašoma independent.co.uk.

„Labai svarbu, kad moterys turėtų galimybę pasirinkti, o ne tai, kad joms bus gerai su bet kokiais produktais“, – sako ji. – „Konflikto ir krizės viduryje niekas neturėtų bandyti produktų, kurie jiems netinka.“

Prasidėjus karui Ukrainoje, C. Grocott teigia, kad „Bloody Good Period“ gavo 790 užsakymų perduoti higienos pakuotes organizacijoms, remiančioms pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus Jungtinėje Karalystėje, įskaitant ir karo pabėgėles iš Afganistano, Irano, Irako, Albanijos ir Siera Leonės:

„Daugumos jų krizių nebėra mūsų kasdieniuose naujienų kanaluose, tačiau jų poveikis vis dar labai jaučiamas.“