  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Istorija ir geografija

Istorijos testas: ką žinote apie žymiausias politinias žmogžudystes?

2025-12-01 19:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 19:45

Šių metų rugsėjo 10 dieną pasaulį sukrėtė JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininko, padėjusio jam laimėti rinkimus, Charlie Kirko nužudymas. Jis buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste, o pats nusikaltimas sukrėtė visą šalį.

Pasikėsinimas į Donaldą Trumpą Pensilvanijoje (nuotr. SCANPIX)

Šių metų rugsėjo 10 dieną pasaulį sukrėtė JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininko, padėjusio jam laimėti rinkimus, Charlie Kirko nužudymas. Jis buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste, o pats nusikaltimas sukrėtė visą šalį.

7

Naujienų portalas tv3.lt kviečia prisiminti žymiausias, pasaulį sukrėtusias politines žmogžudystes bei pasitikrinti, ką apie jas žinote.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Sekmadienio testasšeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Tomas
Tomas
2025-12-01 20:10
Beraščiai. Pasimokinkite lietuvių gramatikos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
