Gelbėjant galvos traumą patyrusį vyrą pasitelkė 3D technologijas: štai kokia laukia ateitis

Jie papasakojo apie vieno iš pacientų patirtį ir naujos technologijos privalumus tiek pacientams, tiek gydytojams.

Galvos trauma baigėsi kaukolės implantu

Šiais metais kelių RVUL Neurochirurgijos skyriaus pacientų gydymui buvo pradėti naudoti naujos kartos kranialiniai implantai. Ligoninėje dirbantis gydytojas neurochirurgas Artūras Rožukas pasakoja, kad vienas tokių pacientų buvo Antanas (vardas pakeistas). Į ligoninę jis pateko patyręs galvos traumą: „Pacientas į gydymo įstaigą kreipėsi praėjus maždaug parai nuo patirtos traumos, prasidėjus epilepsijos priepuoliui. Atlikę kompiuterinės tomografijos tyrimą pastebėjome 12 mm dydžio subdurinę hematomą, t. y., kraujavimą. Subdurinė hematoma yra potencialiai pavojinga būklė, nes dėl jos gali atsirasti smegenų spaudimas, ji gali sukelti tokius simptomus, kaip galvos skausmas, sąmonės netekimas, neurologiniai sutrikimai ir kt., todėl pacientas buvo operuotas.

Praėjus kelioms dienoms po hematomos pašalinimo operacijos dar kartą atlikus kompiuterinės tomografijos tyrimą, po kauliniu lopu pastebėjime pūlingų skysčių sankaupą. Prireikė dar vienos operacijos, kurios metu pašalinome kaulinį lopą, kad infekcija nesivystytų ir būtų pašalintas pavojus sveikatai. Laikydamiesi medicininių rekomendacijų, kaulinio lopo į jo vietą jau negrąžinome, nes jis ir toliau skatintų uždegiminį procesą.“

Neurochirurgas A. Rožukas paaiškina, kad tais atvejais, kai pacientai dalinai ar visiškai praranda kaukolės kaulą, reikalinga kranioplastika – sudėtinga chirurginė procedūra, kurią atliekant yra atkuriamas kaukolės vientisumas. Dažniausiai kranioplastika reikalinga pacientams, patyrusiems galvos traumas, taip pat po galvos smegenų insultų gydymo chirurginiu būdu, po galvos smegenų dekompresijos procedūrų, smegenų navikų šalinimo ar atliekant revizines operacijas dėl infekcijos ir kt. Tokia operacija buvo atlikta ir pacientui Antanui, tačiau vietoj įprastai naudojamo kraniocemento kaului atkurti, buvo pasitelktos šiuolaikinės technologijos – 3D modeliavimas ir individualus implantas, rašoma pranešime spaudai.

Personalizuoti kranialiniai implantai

Operaciją pacientui atliko RVUL Neurochirurgijos skyriuje dirbantis gydytojas neurochirurgas Artūras Tamulis. Anot jo, taikant įprastą techniką, kai trūkstamas kaukolės kaulo elementas formuojamas iš kraniocemento, išlieka didesnė uždegiminio proceso rizika. Be to, kraniocemento implantą reikia suformuoti rankomis per itin trumpą laiką jau vykstant operacijai.

„Gydytojui neurochirurgui tenka „sumaišyti“ specialų cementą ir iš gautos masės vos per 4–8 minutes suformuoti kaukolės kaulo defekto vietą kaukolės kaulo lopinį – išgauti reikiamą formą, pritaikyti kraštus, stengiantis kuo labiau atstatyti kaukolės kaulo vientisumą ir formą. Tačiau dabar geresniems klinikiniams ir estetiniams rezultatams pasiekti RVUL pacientams jau galime pasiūlyti individualius kranialinius implantus, kurie, kaip rodo klinikiniai tyrimai, yra žymiai pranašesni“, – sako gydytojas neurochirurgas.

Šie individualūs implantai gali būti gaminami iš medicininio titano lydinio arba iš polieter-eter-ketono (PEEK –aukštos kokybės inžinerinio aukštatemperatūrinio plastiko). Jie pasižymi tvirtumu, yra lengvi ir biologiškai suderinami su žmogaus organizmu.

Naudojant individualius implantus sumažėja operacinių ir pooperacinių komplikacijų rizika, sutrumpėja operacijos laikas, o pati operacija yra mažiau invazinė – tausojami sveikieji audiniai, pacientas praranda mažiau kraujo. O svarbiausia, kad kiekvienas implantas yra projektuojamas pagal konkretų kaukolės kaulo defektą, todėl yra pilnai atkuriama galvos kaukolės anatomija ir funkcionalumas (apsauginė smegenų funkcija), užkertamas kelias antrinei galvos smegenų traumai, infekcijoms ir komplikacijoms, atkuriama paciento estetinė išvaizda. To rezultatas – geresnė paciento sveikata ir gyvenimo kokybė. Pacientas Antanas po sėkmingai atliktos kranioplastikos operacijos ir nepasireiškus jokioms komplikacijoms buvo išleistas į namus ir vėliau neturėjo jokių nusiskundimų.

3D technologijos neurochirurgijoje

3D modeliavimu paremtų personalizuotų kranialinių implantų technologija kaukolės kaulo defektų gydymui yra gan nauja ir naudojama tik didžiosiose šalies gydymo įstaigose. Gydytojas neurochirurgas A. Tamulis pasakoja, kad personalizuoti kranialiniai implantai projektuojami ant konkretaus paciento kaukolės 3D anatominio modelio. Šis modelis sukuriamas iš kompiuterinės tomografijos tyrimo vaizdų, todėl tiksliai atitinka paciento kaukolės anatomiją ir pasitarnauja užpildant defektą.

„Priešoperacinis planavimas yra neatsiejama sėkmingos operacijos dalis, todėl papildomi įrankiai virtualioje aplinkoje yra labai vertingi. Turėdamas 3D vaizdą kompiuterio ekrane galiu detaliai apžiūrėti ir įvertinti paciento kaukolės kaulo defektą, planuoti operacijos eigą, sukurti tikslų implanto dizainą, planuoti implanto tvirtinimo prie kaukolės vietas. Taip pat, prireikus, planavimo metu galima patikslinti ar pakeisti personalizuoto implanto savybes“, – sako A. Tamulis.

Dar vienas 3D technologijos privalumas – priešoperacinio planavimo metu gydytojai turi galimybę analizuojamą implanto 3D modelį turėti savo rankose. Pasak gydytojo neurochirurgo A. Tamulio, papildomai rankose laikant anatominius modelius, galima susipažinti su esamu kaukolės kaulo defektu, praktiškai patikrinti ar implantas idealiai tinka pacientui. Privalumų yra ir daugiau – operuojantis gydytojas neurochirurgas gauna jau pagamintą, idealiai tinkantį implantą, jo nereikia formuoti patiems operacijos metu, todėl palengvinamas ir chirurgo darbas. „Būtent todėl tiek aš, tiek mano kolegos gydytojai neurochirurgai esant galimybei pacientų gydymui taikome šiuolaikines 3D technologijas“, – džiaugiasi A. Tamulis.