Būna ir taip: modernus, ekologiškas, ekonomiškas namų šildymas

Kokybiškas ir tinkamai sumontuotas šilumos siurblys užtikrina optimalų energijos naudojimą, rūpinasi patalpų mikroklimatu ir užtikrina komfortą ištisus (!) metus: padeda palaikyti jaukią šilumą (žiemą), atvėsina (vasarą), ištisus metus ruošia karštą vandenį ir netgi vėdina patalpas, panaudojus papildomą priedą – vėdinimo įrenginį su rotaciniu šilumokaičiu. Tad tai ekonomiškai naudinga investicija, užtikrinanti patogumą ir komfortą.

Svarbus pamėti ir saugumą: malkų kapojimas, nuolatinis katilo kūrenimas – tokia kasdienybe šaltuoju periodu gyvena tie, kurie savo namuose įsirengę malkomis kūrenamus katilus, – nėra pats saugiausias užsiėmimas, ypač senyvo amžiaus asmenims. Be to, tai – ne tik neefektyvus šilumos energijos panaudojimas, bet ir papildomas kasdienis rūpestis ir nepatogumas.

Keičiantiems senus kieto kuro katilus ar iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius valstybė siūlo kompensacijas.

Planuojantys pasikeisti neefektyvius malkomis ar granulėmis kūrenamus katilus ar iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos įrenginius į modernesnę namų šildymo sistemą – šilumos siurblius, gali atgauti didelę dalį sumokėtos šilumos siurblio kainos. Kompensacija taikoma fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantiems gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Fiziniai asmenys pretenduoti į paramą gali, jei senuosius katilus keis efektyviais atsinaujinančius išteklius šilumai gaminti naudojančiais įrenginiais. Besibaiminantiems sudėtingų biurokratinių procesų, nežinantiems, kokį šilumos siurblį pasirinkti, patariame kreiptis į specialistus: konsultuojame kaip užpildyti prašymą kompensacijai gauti; atsižvelgdami į namo energetinės klasę, patalpų dydį, individualius Jūsų poreikius, parenkame klientui tinkamiausią šildymo siurblį. Tereikia užsiregistruoti – tai galite padaryti čia – ir Jums bus pateiktas individualus pasiūlymas.

Daugiau informacijos apie APVA paramą rasite: https://www.apva.lt/naujienos/

Norėdami plačiau pasiteirauti apie šilumos siurblių teikiamą naudą, komfortą ir jų montavimo bei ekspolatavimo subtilybes kalbiname du šios srities specialistus. Atsakymus į mūsų klausimus maloniai sutiko pateikti:

· „Panasonic Heating & Cooling Solutions“ atstovė Baltijos šalims Ramūnė Budrikienė,

· ir UAB „ARX Technologies“, turinčios ilgalaikę patirtį montuojant ir aptarnaujant „Panasonic“ šilumos siurblius, direktorius Rytis Spūdys.

1. Namuose visi norime jaustis gerai: pailsėti po darbų, ramiai išsimiegoti, gerai praleisti laiką su šeima savaitgaliais (dabartinėmis karantino sąlygomis, net dirbti ir/ar mokytis iš namų), - trumpai tariant, namuose norime jaustis komfortiškai. Kas kuria komfortą namuose bei kaip šiuolaikiniai sprendimai prisideda prie komforto kūrimo?

Žmonės yra skirtingi, todėl svarbu pirmiausia išsiaiškinti, kad jiems yra komfortas: kuomet vieniems komfortas yra geras būsto išplanavimas, išskirtinis dizainas, ramybė, prabanga, kitiems tai - modernios šildymo, vėsinimo bei vėdinimo sistemos. Tretiems – ekonomiškai išlaikomas būstas, reikalaujantis minimalių energijos sąnaudų, ar kad būsto energijos poreikiams patenkinti būtų naudojama kuo daugiau atsinaujinančios energijos šaltinių. Dar kitiems komfortas – tai lengvai valdomos sistemos, paprastas jų aptarnavimas; poreikio, kad jos ilgai tarnautų, išpildymas; ir galiausiai, kad būsto priežiūrai iš esmės reiktų skirti tik minimalų dėmesį.

Visus poreikius patenkinti vienu sprendimu nėra lengva, tačiau „Panasonic šildymo ir vėsinimo sprendimai“ turi sprendimą. Su „Panasonic“ šilumos siurbliais mes beveik visiems klientams galime suteikti jo individualaus komforto sąvoką atitinkantį patogumą.

Virš šimtą metų skaičiuojančios japonų kompanijos „Panasonic“ AQUAREA „oras-vanduo“ šilumos siurbliai yra inovatyvi mažų energijos sąnaudų sistema, kuri prisideda prie komforto kūrimo namuose, rūpinasi patalpų mikroklimatu ir užtikrina komfortą ištisus metus: šildo (žiemą), vėsina (vasarą), ir ištisus metus ruošia karštą vandenį ir netgi vėdina naudojant papildomą priedą – vėdinimo įrenginį su rotaciniu šilumokaičiu.

„Panasonic“ „oras-vanduo“ šilumos siurbliai kuria komfortą namuose taupant energiją ir tausojant aplinką. AQUAREA „oras-vanduo“ šilumos siurblio technologija yra ypač efektyvi ir nekenksminga aplinkai. Ji paima šilumos energiją iš aplinkos oro ir panaudoja namams šildyti ar karštam vandeniui ruošti, arba – jei tik yra toks poreikis – ir patalpoms vėsinti. Tokiu būdu iki 80 % reikiamos šilumos energijos paimama iš aplinkos oro net ir per didžiausius šalčius. „Aquarea“ yra gerokai švaresnė, saugesnė, pigesnė ir aplinkai nekenkianti alternatyva dujoms, naftai ir kitoms elektros sistemoms.

Ir dar apie taupymą. Ar žinote, kur namų ūkiuose yra didžiausias energijos sutaupymo potencialas? Statistiškai beveik 80 proc. vidutiniame namų ūkyje suvartojamos energijos tenka šilumos gamybai, ypač šildymui ir karšto vandens ruošimui. Taigi, čia slypi milžiniškas visapusiško taupymo potencialas: „Panasonic“ „Aquarea“ šilumos siurblys ne tik ženkliai sumažins šias išlaidas, kadangi didžiąją dalį reikiamos energijos įsisavina iš aplinkos oro, bet dargi tai padarys pačiu draugiškiausiu gamtai būdu. Pvz. paversdamas 1 kW elektros energijos į 5kW šilumos energiją, šis šilumos siurblys ne tik kasdien prisidės prie sąskaitų už elektrą sumažinimo, bet ir prisidės prie išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo (t.y. bus naudingas ne tik jums asmeniškai, finansiškai, bet ir kitiems šios planetos gyventojams). Jei norite sutaupyti dar daugiau, pasvarstykite apie galimybę sistemą prijungti prie nuosavos saulės elektrinės – tokiu būdu šildymas, vėsinimas ir vandens šildymas jums gali netgi visiškai nekainuoti!

Šilumos siurbliai – tai pilnai automatizuota sistema, namo šildymo sistemos priežiūrai skiriama mažai laiko, nes nereikia rūpintis kuru, sandėliavimu. Valdymas paprastas, lengva vartotojui keisti nustatymus. „Panasonic“ šilumos siurblius galima valdyti ir nuotoliniu būdu: tiek išmaniuoju telefonu, tiek planšetiniu ar paprastu kompiuteriu. Net nebūnant namuose galima nustatyti norimus šildymo bei kitus parametrus.

Griežtėjant energinio efektyvumo reikalavimams, renovuojamuose ir naujai statomuose namuose orui nebeleidžiama cirkuliuoti per langus ar sienas kaip senos statybos namuose ir sveikas patalpų mikroklimatas tampa dar aktualesnis. Daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia namuose šaltuoju metų laiku, kai ilsimės, leidžiame laisvalaikį ir net dirbame iš namų. Todėl ypač svarbu kad į patalpas reguliariai patektų šviežias ir švarus oras. „Panasonic“ vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu užtikrina kokybišką mikroklimatą, sumažina CO2, alergenų, dulkių kiekį, užkerta kelią pelėsiams atsirasti. Gaivus ir švarus oras namuose leis mėgautis puikia savijauta ir kokybišku miegu, pamiršime apie nemalonius kvapu namuose. Mažos energijos sąnaudos, optimali oro cirkuliacija ir tylus veikimas sukurs komfortą namuose.

Svarbu paminėti, kad „Panasonic“ AQUAREA „All-in-One Compact“ ir „Bi-Bloc“ „oras-vanduo“ šilumos siurbliai kartu su vėdinimo įrenginiu, turinčiu šilumos atgavimo funkciją, buvo sertifikuoti „Passive House Institute“ – gautas patvirtinimas, kad jie yra tinkami įrengiant pasyviuosius namus dėl jų didelio našumo savybių, išskirtinio komforto ir mažų energijos sąnaudų.

2. Šilumos siurblių pasirinkimas tikrai didelis, tad ieškantys susiduria su daugybę klausimų. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Kokių savybių ieškoti nusprendus namus šildyti ir vėsinti, o gal net ir vėdinti? Ar įmanoma viską atlikti viena sistema, ar visgi projektuojant namo išplanavimą, reiktų tam skirti daugiau erdvės, nes prireiks ir kelių (2? 3?) sistemų - po vieną kiekvienai funkcijai atlikti?

Renkantis šilumos siurblį reikia atkreipti dėmesį į:

● SCOP – tai yra sezoninis naudingumo koeficientas šildyme. Jis parodo, kiek kartų daugiau šilumos energijos gaunama lyginant su sunaudojama elektros energija. Kuo didesnis SCOP parametras, tuo įrenginys veiks efektyviau ir ekonomiškiau, tuo šilumos siurblys naudos mažiau elektros, pigiau kainuos eksploatacija.

● Teisingai parinkti šilumos siurblio galią. Tinkamai parinktas šilumos siurblio galingumas – tai labai svarbus šios sistemos efektyvaus veikimo rodiklis. Pernelyg galingas šilumos siurblys dirbs neefektyviai (paprasčiausiai neišnaudos viso potencialo), bei įsigijimo kaštai bus daug didesni. Per silpnas “oras-vanduo” tipo šilumos siurblys neužtikrins reikiamos šildymo galios, veiks didesniu pajėgumu, ir dažniau nei įprasta į pagalbą pasitelks papildomą el. teną, o tai galiausiai lems padidėjusias sąskaitas už šildymą. Kad būtų pasiekta optimali patalpų temperatūra, prireiks gerokai daugiau laiko. Negana to, šilumos siurbliui teks nepertraukiamai ir įtemptai dirbti, o tai dar ir sutrumpina jo tarnavimo laiką.

● Įsitikinti ar ketinami įsigyti šilumos siurbliai yra pritaikyti efektyviam veikimui šiaurinio klimato sąlygomis.

Renkantis vėdinimo įrenginį reikia atkreipti dėmesį į:

● Ar parinktas tinkamos galios vėdinimo įrenginys. Rekuperatoriaus galingumas (našumas) yra lygus oro kiekiui patalpose (visų patalpų bendras tūris), padaugintam iš oro kaitos dažnio per valandą. Oro kaitos dažnis rodo, kiek kartų per valandą patalpoje pasikeičia oras. Rekomenduojama, kad per valandą jis pasikeistų vieną kartą.

● Ar vėdinimo įrenginyje yra šilumos atgavimo funkcija – t. y. ar turi rekuperatorių, kurio teikiama nauda: energijos atgavimas iš šalinamo oro.

● Kokio tipo rekuperatorius arba dar kitaip vadinamas šilumokaitis. Šaltesnio klimato šalims labiausiai tinka rotacinis šilumokaitis. Vėdinimo įrenginys su didelio efektyvumo rotaciniu šilumokaičiu užtikrina gerą oro kokybę patalpose, sugrąžina šilumą ir dalį drėgmės, tad patalpos mažiau išsausinamos.

● Koks rekuperatoriaus naudingumo koeficientas. Kuo aukštesnis rekuperatoriaus naudingumo koeficientas, tuo mažiau energijos reikia papildomam oro pašildymui. Taip pat svarbu, kad vėdinimo įrenginyje esantys ventiliatoriai vartotų mažai elektros energijos ir pasižymėtų geromis akustinėmis ypatybėmis (dirbtų kuo tyliau).

Vėdinimo įrenginį su rotaciniu šilumokaičiu sumontavus ant „Aquarea“ ar vandens šildytuvo viršaus - gaunama vieninga, daili sistema, kuri atlieka 4 funkcija: šildo, vėsina, ruošia karštą vandenį ir net vėdina.

Kuo dar patrauklūs šilumos siurbliai? Kompaktiškumu ir išvaizda: „Panasonic“ „Aquarea“ šilumos siurblių „oras-vanduo“ vidinė ir išorinė dalys, bei rekuperatorius yra kompaktiškos ir užima labai mažai vietos. Jiems nebūtina atskira katilinė, juos galima įrengti bet kurioje patalpoje. „Panasonic“ šilumos siurblį galima sumontuoti tiesiog virtuvėje ir jis neišsiskirs iš kitos buitinės technikos.

3. Ar sudėtinga sumontuoti šilumos siurblį? Ką reikėtų įsivertinti ir numatyti norint montuoti naujame/renovuojamame name?

Ganėtinai paprasta ir lengva sumontuoti tiek naujai statomuose, tiek renovuojamuose namuose. Montuojant „oras-vanduo“ šilumos siurblį nereikės atlikti jokių kasimo darbų, įrengti gręžinių, nereikia dujinio įvado ir nereikia papildomų leidimų, kurie didintų statybų ar renovacijos išlaidas. Pakanka turėti elektros įvadą, sumontuoti šilumos siurblio vidaus bei lauko blokus ir tarpusavyje sujungti šaltnešio vamzdynu bei užpildyti šaltnešiu. Statant naują namą nebereikės projektuoti atskiros katilinės, kuro saugojimo vietos ir talpyklos, kadangi šilumos siurblio vidinę dalį galima montuoti bet kurioje namo patalpoje, tiesiog virtuvėje ar skalbykloje, taip organiškai priderinant prie bendros buitinės technikos. Patalpoje, kurioje stovės šilumos siurblys, nebūtinas nei langas, nei kaminas ar kiti įrenginiai, būtini kuro katilams, – taip atpigins namo statybos darbus ir suteiks įrenginio patalpos pasirinkimo laisvę. Tačiau, siekiant kokybiškai sumontuoti šilumos siurblį, reikia turėti specifinių žinių ir laikytis įrangos gamintojo nurodytų montavimo taisyklių bei tvarkos, todėl darbus reikia patikėti kompetentingiems specialistams. Įgudusiems meistrams montavimo darbai paprastai užtrunka nuo 1 iki 2 darbo dienų. Išbaigta montavimo procedūra susideda iš keleto etapo ir sudėtinių dalių. Visų pirma, reikia parinkti tinkamą įrenginio modelį, po to parinkti optimaliausią įrenginio pastatymo vietą. Tuomet yra vykdomas taip vadinamų komunikacijų t. y. elektros laidų ir freoninių vamzdžių montavimas, šilumos siurblio prijungimas prie pastate esančios šildymo sistemos ir, galiausiai, įrenginio programavimas, paleidimas, testavimas bei visos sistemos suderinimas.

Ši procedūra visa apimtimi reikalinga įgyvendinant sprendimus tiek naujame, tiek renovuojamame name. Be abejonės, renovuojamame name montavimo procedūra dažniausiai būna sudėtingesnė, kadangi montavimo sprendinius reikia organizuoti ir vykdyti kartu prisitaikant prie esamos šildymo sistemos konfigūracijos, optimizuojant jos perdarymą ir/arba tam tikrų funkcinių mazgų pakeitimą, reikalingą efektyvaus naujai sumontuotos sistemos veikimo užtikrinimui.

4. Kokia šilumos siurblio ir vėdinimo įrenginio kasmetinė priežiūra vartotojui?

Kaip ir daugeliui buityje bei kasdieniame gyvenime naudojamų įrenginių, taip ir šilumos siurbliams reikalinga priežiūra ir profilaktika, nes tik taip užtikrinamas įrenginių nepriekaištingas bei patikimas veikimas. Šilumos siurblių gamintojas „Panasonic“ reglamentuoja vykdyti kasmetinę įrenginio profilaktiką. Profilaktkos metu įvertinama bendra įrenginio būklė, patikrinamos elektrinės grandinės,

energijos nešėjo (freono) balansas – jeigu nustatoma, kad jo trūksta, sistema juo papildoma bei subalansuojama, išvalomi šildymo sistemoje cirkuliuojančio termofikato filtrai, įvertinami archyviniai šilumos siurblio veikimo parametrai ir, jeigu reikalinga, jie optimizuojami. Vėdinimo įrenginiui – priklausomai nuo vartotojo gyvenamos aplinkos – keičiami įrenginio filtrai, kurių keitimo poreikio dažnumą užduoda pats įrenginys; patikrinami temperatūros, drėgmės jutikliai, paduodamo oro pašildymo įrenginys, elektrinės grandinės. Periodiškai atliekant minėtus veiksmus įrenginio veikimas bus efektyvus, ekonomiškas bei ilgaamžis.

Daugiau apie „Panasonic šildymo ir vėsinimo sprendimai“ privatiems vartotojams skirtus „oras-vanduo“ ir „oras-oras“ šilumos siurblius, oro kondicionierius ir kitus namams, taip pat apie komercinėms patalpoms skirtus gaminius skaitykite aircon.panasonic.lt