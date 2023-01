135 kg svėręs „Power Hit Radio“ vedėjas numetė 20 kg: štai, ką jis darė

Paskutinis, trečiasis, iššūkio mėnuo, anot Lauryno Matonio, buvo sudėtingiausias – užklupusios ligos ir jų komplikacijos gerokai pakoregavo sporto ir mitybos režimą.

„Paskutinis iššūkio menuo buvo įdomus. Kiek įmanoma, tiek per jį sugriuvau – mėnesio pradžioje pasitempiau čiurną, dėl ko sulėtėjo sportas. Negana to, kasdamas sniegą vėliau pasitempiau dar ir nugarą, kelias dienas teko praleisti prirakintam prie lovos. Na, o mėnesio pabaigoje pasigavau dar ir virusą.

Galvojau, kad per visas ligas daugiau pasiekti nieko nepavys, tačiau sulaukus svėrimosi dienos, buvau maloniai nustebintas, kadangi pamačiau, kad pasiekiau visgi -20 kilogramų tikslą. Pasirodo, tai padaryti pavyko griežtos mitybos dėka ir minimaliu sportu“, – džiaugiasi L. Matonis.

REKLAMA

Primename, kad iššūkį radijo laidų vedėjas sau metė dar rugsėjo mėnesį ir tuo metu svėrė 135 kilogramus.

Tęs svorio metimo kelionę

Pasiteiravus, kokie planai laukia ateityje, ar ir toliau bus siekiama atsikratyti nereikalingų kilogramų, Laurynas teigia, kad ir toliau sportuos bei laikysis mitybos plano iki gegužės mėnesio:

„Kas keisis? Galbūt bus mažiau treniruočių per savaitę, tačiau mitybos racioną bandysiu išlaikyti tokį patį. To manęs buvo klausus mano trenerė, ar pavyks visko laikytis toliau.“

REKLAMA

Visgi, radijo laidų vedėjas tikina, kad per tris mėnesius įgyti įpročiai tapo jo nauja kasdienybe, todėl tokio ritmo jis laikysis ir toliau. Pavyzdžiui, net ir dabar, galėdamas pusryčiams rinktis sausus dribsnius, Laurynas lieka sau ištikimas – verda kiaušinius ar avižas.

Atsikračius 20 kilogramų ima džiuginti ir vaizdas veidrodyje. Laurynas sako, kad labiausiai nukritę kilogramai pasijautė peržiūrint savo senus drabužius spintoje:

„Gavau nemažai žinučių iš klausytojų, kurie sakydavo kad reikia išmesti vienus ar kitus marškinius, kad jie man yra jau per dideli. Be to, per Kalėdas su trenere keitėmės dovanomis ir ji buvo pirmasis žmogus, kuris išdrįso padovanoti rūbą man dar net nežinant savo naujojo dydžio.

REKLAMA

Anksčiau dėvėdavau XXXXL ir didesnio dydžio drabužius, o dabar gavęs naują džemperį nustebau, kad dydis sumažėjo iki XXL. Tai buvo geras postūmis išdrįsti ir pačiam atsinaujinti spintą. Be to, rezultatai pasimatė ir tuo, kad atsirado geresnis kūno mobilumas.“

Pasidžiaugti iššūkio rezultatais Laurynas kvietė ir radijo klausytojus. Atsinešęs į „Power Hit Radio“ studiją keturis 5 l vandens butelius jis siūlė aplinkiniams pakilnoti „kilogramus“, kurių jam pavyko atsikratyti.

REKLAMA

REKLAMA

Dėkoja už palaikymą

Paklaustas, ką galėtų pasakyti visiems aplinkiniams, kurie jį palaikė nuo pat iššūkio pradžios bei pamotyvuoti kitus, L. Matonis sako:

„Neretai sausio mėnesį keliame tikslą pradėti sportuoti, imtis sveikos gyvensenos būdo. Tačiau norėčiau pasakyti tai, kad nereikia savęs apgaudinėti su bendriniais tikslais, kurie skamba, kaip pavyzdžiui, „noriu sutvirtėti“.

Reikia tiesiog nuvykti į treniruotę ir pradėti. Iš tiesų, sporto klube niekam nėra svarbu kaip tu atrodai, ką rengiesi. Labiausiai motyvuoja tai, kai pasimato rezultatai. Pats turėjau tikslą, atžymą, kurios norėjau pasiekti ir tai mane itin motyvavo to nepamesti.

REKLAMA

Be to, kalbant apie palaikymą, buvau nustebęs, kai sužinojau, kad iššūkio metu ir klausytojai kartu metė svorį bei vėliau pasidalino ir savo pasiektais rezultatais. Draugai niekad nebūtų pagalvoję, kad kažkada galėsiu būti sveikos gyvensenos koučeris (juokiasi).“

Baigdamas pokalbį, Laurynas priduria norintis padėkoti visiems jį palaikiusiems. „Esu labai dėkingas visiems kolegoms ir klausytojams, kurie rašė ir klausė, kaip man sekasi bei motyvavo. Iš tiesų – ačiū kiekvienam!“ – sako jis