Vis dar neprisiverčiate sportuoti? Jungtiniam sveikatos, sporto ir mitybos specialistų pasiūlymui neliksite abejingi

Sveikatingumo klubai „Impuls“ ir „Lemon“ suvienijo sporto, sveikatos ir mitybos specialistus pasiūlydami specialias programas visiems, siekiantiems palaikyti reguliarų fizinį aktyvumą, stiprinti imunitetą, o svarbiausia – išlaikyti įsitraukimą bei motyvaciją judėti.

Sunkiausia – atrasti motyvacijos

„Matome, kad žmonių motyvacija judėti savarankiškai namuose vis mažėja. Lapkritį, tik prasidėjus antram karantinui, kai pradėjome transliuoti nuotolines treniruotes, dar stebėjome gana įspūdingus prisijungiančiųjų skaičius – prie treniruočių jungdavosi šimtais žmonių, bet su kiekviena diena skaičiai vis krito. Ir tai nestebina. Natūralu, entuziazmas karantino pradžioje dar buvo didelis – tuomet nesena patirtis vaikščioti į sveikatingumo klubą ar kitaip judėti tarsi dar nespėjo dingti, bet palaipsniui, ypač šiuo metu, bene visą laiką praleidžiant namuose, motyvacija mažėja, atsiranda vis daugiau „pasiteisinimų“ nesportuoti“, – sako sveikatingumo klubo „Lemon“ sporto dalies vadovas Mantas Garlauskas.

„Impuls“ ir „Lemon“ sveikatingumo klubų duomenys rodo, kad prie nuotolinių treniruočių šiuo metu jungiasi vos 15 proc. buvusių lankytojų. Gruodį šis rodiklis smuko apie 20 proc., lyginant su lapkričiu. Tiesa, kaip pastebi M. Garlauskas, sausio pirmą savaitę prisijungiančiųjų skaičiai vėl pradėjo kilti.

„Matyt suveikė vadinamosios Naujųjų metų rezoliucijos. Tačiau pagrindinė problema su nuotolinėmis treniruotėmis dažniausiai yra ta, kad prie jų mažiau prisirišama. Juk žmones motyvuoja treneris – jo dėmesys ir charizma, taip pat grupinių treniruočių lankytojams ypač svarbus bendruomeniškumo jausmas. Be to, aiškus ir sustyguotas sporto laikas irgi įveda sistemiškumo. Nuotolinėje erdvėje paprastai to nelieka, – pasakoja M. Garlauskas. – Visa tai įvertinę, nusprendėme pasiūlyti specialią programą, kurios metu visi, norintieji sveikai judėti, gali ne tik patogiu metu atlikti mankštas namuose, bet dar ir jaustis bendros komandos dalimi. Visus prijungiame prie uždaros socialinės grupės, kurioje kiekvienas narys gali jausti vienas kito palaikymą. Čia vyksta diskusijos, dalinamasi įspūdžiais, kaip sekasi sportuoti, užtikrinama nuolatinė trenerių pagalba. Treneriai siunčia motyvacines žinutes, patarimus.“

Ne tik judėjimo, bet ir mitybos patarimai

„Žinoma, jei esi super motyvuotas, gali savarankiškai sportuoti suradęs treniruočių internete. Čia jų tikrai apstu. Bet tuomet privalai ieškoti, susidaryti planą. Juk po dviejų, trijų tokių pačių treniruočių pasidarys mažų mažiausiai nuobodu. Be to, būtina dirbti su skirtingomis raumenų grupėmis, tolygiai paskirstyti krūvį. Mes visa tai sudėliojome kartu su sveikatingumo ir judėjimo specialistais“, – sako M. Garlauskas.

Jis pasakoja, kad visos treniruotės sudarytos taip, kad nebūtų atliekami kokie nors rizikingi pratimai, galintys žaloti sąnarius, nugarą ar kitas jautrias kūno vietas. Tad prie treniruočių gali jungtis tiek prieš tai sportavę žmonės, tiek pradedantieji.

Be to, lankytojai galės papildomai pasirinkti trenerio ar mitybos specialisto konsultacijas.

„Trenerio konsultacija šiuo atveju labiau skirta tam, kad žmonės galėtų sudaryti savo asmeninį planą. Treneris, išsiaiškinęs žmogaus fizines galimybes, patars, kaip paskirstyti krūvį, kokių klaidų vengti, kaip nesusižaloti, kokius svorius naudoti, kurios treniruotės labiau tinkamos ir galimos kartoti kelis kartus, kurias galbūt geriau kartoti rečiau“, – pasakoja M. Garlauskas.

„Impuls“ asmeninis treneris, mitybos specialistas Lukas Jaliūnas sako, kad mitybos priežiūra šiuo laikotarpiu yra ypač aktuali.

„Ne paslaptis, kad šiuo metu esame išsibalansavę iš įprasto gyvenimo ritmo, daugiau laiko praleidžiame namuose, neretai patiriame daugiau streso. Žmonės dažnai puola į emocinį, nereguliarų valgymą, stengiasi maistu, užkandžiais sau pakelti nuotaiką. Dažnai tiesiog stokojame valios ar net nežinome, kaip galime pakeisti vieną ar kitą užkandį bei patiekalą sveikesne ir kur kas daugiau energijos suteikiančia naudinga alternatyva. Viskas tikrai yra pataisoma, tik reikia pasirinkti tinkamus produktus ir vartoti juos tinkamu metu. Atsižvelgdami į kiekvieno žmogaus poreikius, tikslus, sveikatą, fizinį aktyvumą, patarsime, ką valgyti visos dienos metu, kaip derinti produktus“, – komentuoja L. Jaliūnas.

Skirtingiems tikslams – atskiros programos

Norintieji prisijungti prie bendruomenės ir kartu sportuoti gali rinktis vieną iš kelių siūlomų programų.

(re)START 4 savaičių programa skirta tiems, kurie sunkiai susikaupia ir išlieka motyvuoti treniruotės metu. Šios programos tikslas – padėti taisyklingai ir nenuobodžiai sportuoti tiek naujokams, tiek grįžtantiems į sportą po pertraukos. Programoje dalyvių lauks 12 įtraukiančių jėgos, kūno dizaino, funkcinių, tempimo, mobilumo, liemens treniruočių.

Kita 4 savaičių programa – (be)FIT – skirta numesti svorio, priaugti raumeninės masės ir sustangrinti kūną. Šios programos dalyvių lauks 12 įtraukiančių ir iššūkių keliančių jėgos, aukštos intensyvumo intervalinių, funkcinių, kardio, tempimo, mobilumo ir liemens treniruočių.

Plačiau apie programas pasakojama „Impuls“ sveikatingumo klubų tinklaraštyje.

„Visų programose siūlomų treniruočių trukmė yra nuo 30 iki 40 minučių. Tad treniruotės tikrai neprailgs. Beje, būtent tokia trukmė, kaip rodo pasaulio duomenys, yra populiariausia. Žmonėms toks laikas optimaliausias norint efektyviai ir motyvuotai pajudėti, o kartu, žinoma, pakelti nuotaiką, įgauti energijos ir, aišku, stiprinti imunitetą, kuris dabar itin reikalingas“, – komentuoja M. Garlauskas.