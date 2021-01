Nežinote, kaip atsikratyti tamsių paakių? Tam gali praversti 1 daržovė

Tamsių ratilų po akimis sprendimas yra... bulvė!

Tamsius paakius gali nulemti nuovargis, tačiau tai taip pat susiję su jūsų genetine struktūra. Yra daug brangių kremų ir losjonų, kurie neva sumažins tuos tamsius ratilus, tačiau jūs prieš tai galite išbandyti paprastą naminį būdą.

Bulvė yra puiki priemonė nuo tamsių ratilų po akimis. Bulvės turi raminantį poveikį. Be to, jose yra vitamino C ir antioksidantų, kurie maitina odą. Dėl bulvių vėsos patinimas atslūgs ir jūsų oda atrodys gaivesnė.

Bulvėse taip pat yra katecholio – tai natūrali medžiaga, kuri taip pat dažnai naudojama odos priežiūros produktuose, kurie skirti odai pašviesinti, rašoma „Tips and tricks“.

Tam jums reikės paprastos bulvės. Gerai nulupkite ir nuplaukite bulves, kad įsitikintumėte, kad neliko purvo.

Yra pora būdų, kaip galite padėti sau:

1 būdas: lengviausias būdas yra paprasčiausiai supjaustyti bulvę plonais griežinėliais ir užsidėti porą griežinėlių po akimis. Įsitikinkite, kad bulvių sultys nepatenka į jūsų akis.

2 būdas: kitam metodui pirmiausia sutarkuoti bulves. Tokiu būdu išsiskiria šiek tiek daugiau drėgmės, kuri padeda šviesinti odą. Įdėkite tarkuotą bulvę į ploną servetėlę ir užsidėkite ant akių.

Kad ir kokį metodą pasirinktumėte, palikite bulvę 15 minučių ant akių, kad optimaliai pasinaudotumėte jos gerosiomis savybėmis. Norėdami gauti geriausius rezultatus, kartokite šį metodą kiekvieną rytą.