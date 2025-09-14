Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Renault Mégane R.S.“ istorija: kaip gimė karštųjų hečbekų legenda

2025-09-14 19:05 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt aut.
2025-09-14 19:05

Po milijoną „Facebook“ naudotojų „patinka“ įvertinimų surinkusio „Renault Sport“ vaizdo klipo, kamufliažu užmaskuotas automobilis diskretiškai pasirodė Monako didžiojo prizo lenktynių metu, vairuojamas „Renault Sport Formula One Team“ komandos žvaigždės Nico Hülkenbergo. 2017 metais „Renault Sport“ švenčia 40-ąsias veiklos metines, tačiau jo misija išlieka tokia pati, kaip visada: kurti glaudų ryšį tarp automobilių sporto, markės atsidavimo „Formulės 1“ lenktynėms ir tarp standartinių automobilių. „Mégane R.S.“ įkūnija kiekvieno „Renault Sport“ darbuotojo aistrą. Dėl ypatingų valdymo savybių „Mégane R.S.“ yra ypač malonus vairuoti net pačiose sudėtingiausiose trasose, pavyzdžiui, Vokietijoje esančioje Niurburgringo „Nordschleife“. Dėl plataus kėbulo ir iš F1 perimtų aerodinaminių elementų jis atrodo kaip neatsiejamas trasos elementas“. Dvi „Mégane R.S.“ kartos ir beveik 16 jų versijų simbolizuoja savo filosofiją. Panaudojus daug iš automobilių sporto perimtų technologijų, „Mégane R.S.“ tapo didelio pajėgumo sportiškų serijinių automobilių etalonu Nauja „Renault Sport“ iniciatyva „Renault“ sportinių tradicijų šaknys yra kur kas giliau, nei „Mégane R.S.“ atsiradimas. Dar 1950 metais, esant Amédéjaus Gordinio įtakai, kompanija pradėjo serijinę sportiškų automobilių gamybą ir sulaukė didelio pasisekimo. Tuomet buvo gaminamas ir vienas žymiausių to meto automobilių – 1964 metų modelis „R8 Gordini“. „Mégane R.S.“ tapo naujausiu modeliu, pratęsusiu modelių liniją, kurios pradžioje buvo „R12 Gordini“ su septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje parinkta priekinių ratų pavaros schema. Vėliau liniją tęsė „R11 Turbo“, ilgainiui estafetę perleidęs „Renault 19 16S“. Vėliau, reaguodama į poreikį plėsti sportinių modelių gamą, „Renault“ pristatė „Mégane 2 R.S.“. Pristatyta 2003 metų Frankfurto automobilių parodoje, „Mégane R.S.“ jau kitais metais pasirodė keliuose. Kaip ir kiti „Mégane“ modeliai, pirmieji „Mégane RS“ buvo siūlomi su trejų durų kupė arba penkerių durų hečbeko kėbulu. Nors iš pirmo žvilgsnio R.S. atrodė lyg standartinis „Mégane 2“, jame buvo panaudota daug jo sportinį charakterį sustiprinusių sprendimų. Pavyzdžiui, dvigubi išmetimo vamzdžiai – anksčiau „Clio V6“ naudotas R.S. bruožas. Jo priekinėje kėbulo dalyje matyti apatinis aptakas ir plati, varikliui aušinti skirta oro įsiurbimo anga, priekiniai rūko žibintai. „Mégane R.S.“ taip pat išsiskiria savitu galiniu sparnu, o jo sportiškumą akcentuoja specialiai sukurti 18 colių aliuminio ratlankiai ir „Renault Sport“ emblemos. Nuo pat gamybos pradžios automobilis buvo siūlomas su išskirtine kėbulo spalvų gama, kurią sudarė oranžinė „Blood Orange“, pilka „Technique Grey“ ir mėlyna „Arctic Blue“. Žinoma, „Mégane R.S.“ gamybos metu kiekviena nauja versija gamą papildydavo nauja išskirtine kėbulo spalva. Taip 2005 metais pasirodė pirmoji „Trophy“ versija su „Mahaka Grey“ pilkos spalvos kėbulu, o vėliau – ir dviejų atspalvių „Trophy-R“. Be abejo, spalvų paletėje buvo ir „Renault Sport“ ženklo spalva – „Sirius Yellow“ geltona. Legendinis F4RT variklis Pirmosios kartos modelio sėkmę lėmė jo variklis ir važiuoklė. Inžinierių komanda naujam modeliui nusprendė parinkti patikrintą technologiją – gerai žinomą variklio F tipo variklio bloko versiją F4RT. Anksčiau „Renault“ šią keturių cilindrų turbokompresorinio variklio versiją naudojo „Avantime“ ir „Renault Laguna“ modeliuose, taip pat ir „Clio RS“. „Renault Sport“ ekspertai 165 AG siekiančią variklio galią specialiai „Mégane R.S.“ automobiliui padidino iki 220 AG. F4RT RS agregatas atitiko „Euro 4“ taršos standartus. 300 Nm trauką pasiekdamas vos ties 2 000 aps./min. riba, šis variklis pasižymėjo visomis savybėmis, galinčiomis padaryti įspūdį dinamiško važiavimo mėgėjams. Jame panaudota specialios konstrukcijos turbina, su kuria sujungtas kompresorius, prie padidėjusio variklio suspaudimo laipsnio buvo pritaikyti alkūninis velenas ir stūmokliai. R.S. pagreitis nuo 0 iki 100 km/h truko 6,5 sekundės, o pajudėjęs iš vietos kilometro atstumą automobilis įveikdavo vos per 26,7 sekundės. Ypatinga naujovė: priekinė pakaba su nepriklausoma vairavimo ašimi Galiausiai šis „Mégane“ išsiskyrė ypatingu technologiniu sprendimu pasižymėjusia važiuokle – priekine pakaba su nepriklausoma vairavimo ašimi. Iki tol naudota tik lenktynėms skirtose „R21 Turbo“ versijose, ši technologija leido sutramdyti didelės galios ir stipraus sukimo momento sukeliamas jėgas. Ši sistema atskiria stebulės sukimosi ašį, o tinkamą rato sukimąsi užtikrina jungtis tarp stebulės ir aliumininio ašies tvirtinimo laikiklio. Taip ašies išsikišimo lygis buvo sumažintas iki 32 mm (palyginkite – įprastos, naudojamos „Mégane 2“, „McPherson“ pakabos yra 60 mm). Ašies laikiklis pritvirtintas prie stačiakampės apatinės svirties, o tikslų rato nukreipimą optimizuoja šias dvi dalis jungiantis strypas.  

„Renault Megane RS“ : Istorija apie automobilį, kuris daugelį metų karaliavo Niurburgringe

Po milijoną „Facebook“ naudotojų „patinka“ įvertinimų surinkusio „Renault Sport“ vaizdo klipo, kamufliažu užmaskuotas automobilis diskretiškai pasirodė Monako didžiojo prizo lenktynių metu, vairuojamas „Renault Sport Formula One Team“ komandos žvaigždės Nico Hülkenbergo. 2017 metais „Renault Sport“ švenčia 40-ąsias veiklos metines, tačiau jo misija išlieka tokia pati, kaip visada: kurti glaudų ryšį tarp automobilių sporto, markės atsidavimo „Formulės 1“ lenktynėms ir tarp standartinių automobilių. „Mégane R.S.“ įkūnija kiekvieno „Renault Sport“ darbuotojo aistrą. Dėl ypatingų valdymo savybių „Mégane R.S.“ yra ypač malonus vairuoti net pačiose sudėtingiausiose trasose, pavyzdžiui, Vokietijoje esančioje Niurburgringo „Nordschleife“. Dėl plataus kėbulo ir iš F1 perimtų aerodinaminių elementų jis atrodo kaip neatsiejamas trasos elementas“. Dvi „Mégane R.S.“ kartos ir beveik 16 jų versijų simbolizuoja savo filosofiją. Panaudojus daug iš automobilių sporto perimtų technologijų, „Mégane R.S.“ tapo didelio pajėgumo sportiškų serijinių automobilių etalonu Nauja „Renault Sport“ iniciatyva „Renault“ sportinių tradicijų šaknys yra kur kas giliau, nei „Mégane R.S.“ atsiradimas. Dar 1950 metais, esant Amédéjaus Gordinio įtakai, kompanija pradėjo serijinę sportiškų automobilių gamybą ir sulaukė didelio pasisekimo. Tuomet buvo gaminamas ir vienas žymiausių to meto automobilių – 1964 metų modelis „R8 Gordini“. „Mégane R.S.“ tapo naujausiu modeliu, pratęsusiu modelių liniją, kurios pradžioje buvo „R12 Gordini“ su septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje parinkta priekinių ratų pavaros schema. Vėliau liniją tęsė „R11 Turbo“, ilgainiui estafetę perleidęs „Renault 19 16S“. Vėliau, reaguodama į poreikį plėsti sportinių modelių gamą, „Renault“ pristatė „Mégane 2 R.S.“. Pristatyta 2003 metų Frankfurto automobilių parodoje, „Mégane R.S.“ jau kitais metais pasirodė keliuose. Kaip ir kiti „Mégane“ modeliai, pirmieji „Mégane RS“ buvo siūlomi su trejų durų kupė arba penkerių durų hečbeko kėbulu. Nors iš pirmo žvilgsnio R.S. atrodė lyg standartinis „Mégane 2“, jame buvo panaudota daug jo sportinį charakterį sustiprinusių sprendimų. Pavyzdžiui, dvigubi išmetimo vamzdžiai – anksčiau „Clio V6“ naudotas R.S. bruožas. Jo priekinėje kėbulo dalyje matyti apatinis aptakas ir plati, varikliui aušinti skirta oro įsiurbimo anga, priekiniai rūko žibintai. „Mégane R.S.“ taip pat išsiskiria savitu galiniu sparnu, o jo sportiškumą akcentuoja specialiai sukurti 18 colių aliuminio ratlankiai ir „Renault Sport“ emblemos. Nuo pat gamybos pradžios automobilis buvo siūlomas su išskirtine kėbulo spalvų gama, kurią sudarė oranžinė „Blood Orange“, pilka „Technique Grey“ ir mėlyna „Arctic Blue“. Žinoma, „Mégane R.S.“ gamybos metu kiekviena nauja versija gamą papildydavo nauja išskirtine kėbulo spalva. Taip 2005 metais pasirodė pirmoji „Trophy“ versija su „Mahaka Grey“ pilkos spalvos kėbulu, o vėliau – ir dviejų atspalvių „Trophy-R“. Be abejo, spalvų paletėje buvo ir „Renault Sport“ ženklo spalva – „Sirius Yellow“ geltona. Legendinis F4RT variklis Pirmosios kartos modelio sėkmę lėmė jo variklis ir važiuoklė. Inžinierių komanda naujam modeliui nusprendė parinkti patikrintą technologiją – gerai žinomą variklio F tipo variklio bloko versiją F4RT. Anksčiau „Renault“ šią keturių cilindrų turbokompresorinio variklio versiją naudojo „Avantime“ ir „Renault Laguna“ modeliuose, taip pat ir „Clio RS“. „Renault Sport“ ekspertai 165 AG siekiančią variklio galią specialiai „Mégane R.S.“ automobiliui padidino iki 220 AG. F4RT RS agregatas atitiko „Euro 4“ taršos standartus. 300 Nm trauką pasiekdamas vos ties 2 000 aps./min. riba, šis variklis pasižymėjo visomis savybėmis, galinčiomis padaryti įspūdį dinamiško važiavimo mėgėjams. Jame panaudota specialios konstrukcijos turbina, su kuria sujungtas kompresorius, prie padidėjusio variklio suspaudimo laipsnio buvo pritaikyti alkūninis velenas ir stūmokliai. R.S. pagreitis nuo 0 iki 100 km/h truko 6,5 sekundės, o pajudėjęs iš vietos kilometro atstumą automobilis įveikdavo vos per 26,7 sekundės. Ypatinga naujovė: priekinė pakaba su nepriklausoma vairavimo ašimi Galiausiai šis „Mégane“ išsiskyrė ypatingu technologiniu sprendimu pasižymėjusia važiuokle – priekine pakaba su nepriklausoma vairavimo ašimi. Iki tol naudota tik lenktynėms skirtose „R21 Turbo“ versijose, ši technologija leido sutramdyti didelės galios ir stipraus sukimo momento sukeliamas jėgas. Ši sistema atskiria stebulės sukimosi ašį, o tinkamą rato sukimąsi užtikrina jungtis tarp stebulės ir aliumininio ašies tvirtinimo laikiklio. Taip ašies išsikišimo lygis buvo sumažintas iki 32 mm (palyginkite – įprastos, naudojamos „Mégane 2“, „McPherson“ pakabos yra 60 mm). Ašies laikiklis pritvirtintas prie stačiakampės apatinės svirties, o tikslų rato nukreipimą optimizuoja šias dvi dalis jungiantis strypas.  

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

1

1)    Stebulės laikiklis 2)    Ašies laikiklis 3)    Stačiakampė apatinė svirtis 4)    Sukimą ribojantis jungiamasis strypas Nuo 2004 metų pardavus 5 200 automobilių, pirmosios kartos „Mégane R.S.“ pasėjo šio modelio ilgalaikės sėkmės sėklą, o prie to prisidėjo pasirodęs kiekvienas naujas modelis. 2004–2009 metais gamintas Djepe esančioje „Renault“ gamykloje, „Mégane R.S.“ pasirodė keturių skirtingų versijų: buvo pradinis modelis, du jo atnaujinimai ir „dCi“ versija, perteikianti „Renault Sport“ ambicijas automobilių sporto technologijas perkelti į serijinius automobilius. 2005 metais, praėjus vos devyniems mėnesiams po pirmojo „Mégane R.S.“ pasirodymo, buvo pristatyta „Trophy“ versija, kurioje panaudota dar radikalesnė „Sport“ pakaba, standesnės tiek priekinės (+25 proc.), tiek galinės (+77 proc.) spyruoklės, modifikuotas stabilizatorius, amortizatorių atramos ir galimybė išjungti elektroninę stabilizavimo programą (ESP). Su šia nauja pakaba „Renault Sport“ „Mégane R.S.“ modelio kryptis padalino į dvi atskiras versijas: ši tema buvo parengta toliau plėtoti vėlesnėse kartose (su „Sport“ arba „Cup“ važiuoklėmis). Nauja „Mégane R.S.“ pakaba, parinkti lengvesni ratlankiai ir padidintos automobilio sukibimo su keliu galimybės buvo puikiai suderintos su padidintomis dinaminėmis savybėmis.  

REKLAMA

2

Dar tikslesnė pakaba – su riboto slydimo diferencialu 2006 ir 2007 metais „Renault“ sėkmę „Formulės 1“ pasaulio čempionate pažymėjo versijos „Mégane F1 Team“ ir „F1 Team R26“. Pastarojoje buvo montuojamos iš automobilių sporto formas perėmusios, apglėbiančios „Recaro“ sėdynės. Antroji versija, 2007 metais pelniusi žurnalo „Echappement“ paskirtą „Metų sportinio automobilio“ titulą, pasiūlė automobilių sporte plačiai naudojamą sprendimą – riboto slydimo diferencialą. Ši technologija leido variklio galią perduoti geriausią sukibimą turinčiam ratui, taip dar efektyviau išnaudojant dideles pakabos galimybes. Kartu su visiškai išjungiama elektronine stabilizavimo programa, ši versija greitai buvo įvertinta kaip pats smagiausias „Mégane R.S“ modelis. Negana to, F4RT R.S. variklis pasiekė dar didesnį pajėgumą – 230 AG ir 310 Nm. „F1 Team R26“ versija buvo dažoma „Renault Sport“ geltona „Sirius Yellow“ spalva.  

REKLAMA
REKLAMA

3

Pats radikaliausias R.S. – R26.R Pirmosios kartos „Mégane R.S.“ kulminacija buvo pasiekta 2008 metų Londono automobilių parodoje, kurioje buvo pristatytas radikaliausias „Renault Sport“ modelis – „Mégane R26.R“. Šis ribotos serijos modelis buvo sukurtas galvojant apie tikrąjį sportiškumą. Jo svoris, palyginti su „F1 Team R26“, buvo sumažintas 123 kg – iki 1 232 kg. Tai pasiekti leido aliumininiai rėmai, anglies pluošto kapotas, polikarbonato langai ir galinis stiklas. Nemažai prisidėjo ir anglies pluošto apgaubiančios sėdynės su šešių tvirtinimo taškų saugos diržais. Nusikratęs papildomų kilogramų, jis nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėdavo vos per 6 sekundes, o pajudėjęs iš vietos vieną kilometrą nuvažiuodavo vos per 25,9 sekundės. Vos per penkerius metus „Mégane R.S.“ sėkmingai įsitvirtino kompaktinių sportiškų automobilių segmente – iki gamybos pabaigos iš Djepe esančios „Renault“ gamyklos išvažiavo beveik 22 500 automobilių.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4

2009–2017 2009 metais buvo pristatytas naujos kartos „Mégane R.S.“ Jo aštrus, dinamiškos išvaizdos kupė siluetas suteikė daugiau išskirtinumo. Šis kasdienis sportiškas automobilis buvo bet kuriuo momentu pasirengęs nepriekaištingam pasirodymui lenktynių trasoje. Buvo išsaugoti esminiai „Mégane 2 R.S.“ principai, siūlant dvi skirtingas važiuoklės versijas („Sport“ ir „Cup“), „Recaro“ sėdynes, „Renault“ priekinę pakabą su nepriklausoma vairavimo ašimi ir riboto slydimo diferencialą („Cup“ versijose). Sportiškesnis ir dinamiškesnis Konstrukciją labiau priartinus prie standartinės „Mégane“ versijos, „Mégane 3 R.S.“ gamyba iš Djepo buvo perkelta į Ispanijoje, Palensijoje, esančią „Renault“ gamyklą. Pagrindinis konvejeris buvo pritaikytas R.S. versijos su plačiais sparnais, plačia oro įsiurbimo anga, F1 stiliaus priekiniu aptaku, centre įmontuotu išmetimo vamzdžiu ir galiniu sparnu surinkimui. Iš pirmo žvilgsnio ji spinduliavo nesupainiojamu sportiškumu, ypač – pasirinkus naująją „Renault“ geltoną spalvą „Sport Yellow“. Priekinė pakaba buvo gerokai modifikuota, ją papildžius iš aliuminio pagamintais vairuojančiųjų ašių laikikliais ir apatinėmis svirtimis, kurios sumažino nespyruokliuojamą svorį, o bendrąjį svorį dar labiau sumažino naujas variklio porėmis. Perimant „Mégane 3“ technologijas ir jas specialiai pritaikant R.S versijai, atsirado naujas, elektrinis vairo stiprintuvas. „Renault Sport“ išsaugojo anksčiau plačiai įvertintų stabdžių sistemų tradicijas, pratęsdamas bendradarbiavimą su „Brembo“, kuri specialiai šiam automobiliui sukūrė keturių stūmoklių apkabas ir 340 mm aušinamus stabdžių diskus. Dvi pakabos versijos („Sport“ ir „Cup“) išsiskyrė individualiais nustatymais ir kiekvienai versijai atskirai parinktu spyruoklių standumu. Versija „Cup“ visų pirma išsiskyrė riboto slydimo diferencialo teikiamais privalumais: jo nominalus sukimo momento perdavimo santykis tarp didžiausią ir mažiausią sukibimą turinčių ratų padidėjo nuo 2,1 iki 2,3. Panašiai buvo atnaujintas ir variklis, jo specifikacijas papildžius dar 20 AG bei 30 Nm ir pasiekus 250 AG bei 340 Nm pajėgumą.  

REKLAMA

RS

Tarptautinė sėkmės istorija Ši karta taip pat pažymi „Mégane R.S.“ žygį į pasaulinę areną, kai „Renault Sport“ automobiliai pirmą kartą buvo pardavinėjami už Europos ribų. Konkrečiai Australijoje 2010–2015 metais buvo parduota 2 360 automobilių. Dar po vienų metų „Mégane R.S.“ važinėjo daugiau nei 40-ies šalių keliais, o tarptautinė prekyba sudarė beveik du trečdalius visų pardavimų; savo ruožtu beveik pusė pastarojo kiekio buvo realizuojama už Europos ribų. Tolimiausiuose kraštuose, pavyzdžiui, Japonijoje, „Mégane R.S.“ atstovavo „Renault“ ryšiui su „Formulės 1“ lenktynėmis, padėdamas sustiprinti teigiamą „Renault Sport“ markės įvaizdį. Išsaugant nuo pirmosios kartos modelio puoselėtas tradicijas, kiekvienas naujas, ribotos serijos modelis evoliucionavo, progresyviai sustiprinant sportiškumą ir radikalumą. Vis geresni pasiūlymai 2011 metais pasirodė „Mégane 3 R.S.“ versija „Trophy“. Sukurta naudojant „Cup“ važiuoklę, ji varoma padidintos galios variklio, pasiekiančio 265 AG ir 360 Nm. Tai jį padarė greičiausiu rinkoje automobiliu su priekinių ratų pavara. Nors pradžioje gamybą buvo planuota riboti iki vos 500 vienetų, „Mégane 3 R.S. Trophy“ sėkmė šį skaičių leido padidinti iki 1 068 automobilių. Kiti metai – dvi reikšmingos evoliucijos pakopos. Pirmoji buvo estetinė – pristatyti „Mégane Collection 2012“ ir „Mégane Collection 2014“. Atnaujinta išvaizda, tai daugiau išraiškingumo ir aukštesnė kokybė, komfortabilesnis salonas su gausia papildoma įranga, kuri sustiprina vairavimo malonumą („Red Design Pack“, „Bose“ garso aparatūra). O 265 AG variklis suteikė papildomos energijos. 2012 ir 2013 metais „Cup“ modelio pagrindu buvo sukurti RB7 ir RB8 ribotos serijos modeliai, kurie pažymėjo sėkmingą „Renault“ ir „Red Bull Racing“ bendradarbiavimą.  

REKLAMA

Naujausias R.S. – sukurtas rekordams Antroji evoliucijos pakopa buvo kur kas labiau techniška ir orientuota į ypatingas dinamines galimybes. Tai buvo R26 ir R26.R bei „275 Trophy“ ir „Trophy-R“. Pavadinimas leidžia suprasti, kad variklio galia buvo padidinta iki 275 AG. Sukimo momentas padidintas iki 349 Nm, o svoris sumažintas keliais kilogramais. Be to, iš minios padėjo išsiskirti titaninė „Akrapovič“ išmetimo sistema. Papildomai buvo siūlomi išskirtines valdymo savybes su komfortu derinantys „Öhlins“ amortizatoriai. „Trophy-R“ buvo parengta kaip ir R26.R, o jos svoris, palyginti su 19 colių ratais apauta „Cup“ versija, sumažintas net 101 kg. Buvo pagaminti tik 322 tokie automobiliai: 77 proc. parduoti už Prancūzijos ribų, o 21 proc. – už Europos ribų (pavyzdžiui, 50 automobilių parduota Australijoje ir 60 – Japonijoje). Jie dar kartą pabrėžė išskirtinę „Mégane R.S.“ sėkmę tarptautinėje arenoje.2015–2016 metais „Renault Sport“ vainikavo „Mégane 3 R.S.“ gamybą, visoms gamos versijoms pasiūlydama 275 AG variklį. Tai buvo paskutinis pasiūlymas, prieš pradedant naujos kartos modelio gamybą. Pastarasis modelis jau buvo trumpai parodytas Monako didžiojo prizo lenktynių metu, prieš 2017 metų antrojoje pusėje numatytą oficialų pristatymą. Naujasis automobilis išsaugo vieną esminį tikslą – tęsti tempą diktuojančio kompaktinio sportiško „Renault“ modelio neįtikėtiną sėkmės istoriją. „Mégane R.S.“ istorija – svarbiausios datos 2004 m.: prekybos vietose pasirodo pirmasis „Mégane R.S.“ 2005 m.: Pristatoma versija „Trophy“ 2007 m.: Pasirodo versija „F1 Team R26“ su pirmą kartą pasiūlytu riboto slydimo diferencialu 2008 m.: „Mégane R26-R“ pasiekia Niurburgringo „Nordschleife“ trasos rato rekordą – 8 min. ir 17 sek. 2010 m.: „Mégane 3 R.S.“ gamybos pradžia 2015 m.: Pristatoma iki vos 322 vienetų ribota „Mégane R.S. 275 Trophy-R“ serija 2017 m.: Naujasis „Mégane R.S.“ bus oficialiai pristatytas Frankfurto automobilių parodoje

VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų