„Renault Mégane R.S.“ istorija: kaip gimė karštųjų hečbekų legenda

1) Stebulės laikiklis 2) Ašies laikiklis 3) Stačiakampė apatinė svirtis 4) Sukimą ribojantis jungiamasis strypas Nuo 2004 metų pardavus 5 200 automobilių, pirmosios kartos „Mégane R.S.“ pasėjo šio modelio ilgalaikės sėkmės sėklą, o prie to prisidėjo pasirodęs kiekvienas naujas modelis. 2004–2009 metais gamintas Djepe esančioje „Renault“ gamykloje, „Mégane R.S.“ pasirodė keturių skirtingų versijų: buvo pradinis modelis, du jo atnaujinimai ir „dCi“ versija, perteikianti „Renault Sport“ ambicijas automobilių sporto technologijas perkelti į serijinius automobilius. 2005 metais, praėjus vos devyniems mėnesiams po pirmojo „Mégane R.S.“ pasirodymo, buvo pristatyta „Trophy“ versija, kurioje panaudota dar radikalesnė „Sport“ pakaba, standesnės tiek priekinės (+25 proc.), tiek galinės (+77 proc.) spyruoklės, modifikuotas stabilizatorius, amortizatorių atramos ir galimybė išjungti elektroninę stabilizavimo programą (ESP). Su šia nauja pakaba „Renault Sport“ „Mégane R.S.“ modelio kryptis padalino į dvi atskiras versijas: ši tema buvo parengta toliau plėtoti vėlesnėse kartose (su „Sport“ arba „Cup“ važiuoklėmis). Nauja „Mégane R.S.“ pakaba, parinkti lengvesni ratlankiai ir padidintos automobilio sukibimo su keliu galimybės buvo puikiai suderintos su padidintomis dinaminėmis savybėmis.
Dar tikslesnė pakaba – su riboto slydimo diferencialu 2006 ir 2007 metais „Renault“ sėkmę „Formulės 1“ pasaulio čempionate pažymėjo versijos „Mégane F1 Team“ ir „F1 Team R26“. Pastarojoje buvo montuojamos iš automobilių sporto formas perėmusios, apglėbiančios „Recaro“ sėdynės. Antroji versija, 2007 metais pelniusi žurnalo „Echappement“ paskirtą „Metų sportinio automobilio“ titulą, pasiūlė automobilių sporte plačiai naudojamą sprendimą – riboto slydimo diferencialą. Ši technologija leido variklio galią perduoti geriausią sukibimą turinčiam ratui, taip dar efektyviau išnaudojant dideles pakabos galimybes. Kartu su visiškai išjungiama elektronine stabilizavimo programa, ši versija greitai buvo įvertinta kaip pats smagiausias „Mégane R.S“ modelis. Negana to, F4RT R.S. variklis pasiekė dar didesnį pajėgumą – 230 AG ir 310 Nm. „F1 Team R26“ versija buvo dažoma „Renault Sport“ geltona „Sirius Yellow“ spalva.
Pats radikaliausias R.S. – R26.R Pirmosios kartos „Mégane R.S.“ kulminacija buvo pasiekta 2008 metų Londono automobilių parodoje, kurioje buvo pristatytas radikaliausias „Renault Sport“ modelis – „Mégane R26.R“. Šis ribotos serijos modelis buvo sukurtas galvojant apie tikrąjį sportiškumą. Jo svoris, palyginti su „F1 Team R26“, buvo sumažintas 123 kg – iki 1 232 kg. Tai pasiekti leido aliumininiai rėmai, anglies pluošto kapotas, polikarbonato langai ir galinis stiklas. Nemažai prisidėjo ir anglies pluošto apgaubiančios sėdynės su šešių tvirtinimo taškų saugos diržais. Nusikratęs papildomų kilogramų, jis nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėdavo vos per 6 sekundes, o pajudėjęs iš vietos vieną kilometrą nuvažiuodavo vos per 25,9 sekundės. Vos per penkerius metus „Mégane R.S.“ sėkmingai įsitvirtino kompaktinių sportiškų automobilių segmente – iki gamybos pabaigos iš Djepe esančios „Renault“ gamyklos išvažiavo beveik 22 500 automobilių.
2009–2017 2009 metais buvo pristatytas naujos kartos „Mégane R.S.“ Jo aštrus, dinamiškos išvaizdos kupė siluetas suteikė daugiau išskirtinumo. Šis kasdienis sportiškas automobilis buvo bet kuriuo momentu pasirengęs nepriekaištingam pasirodymui lenktynių trasoje. Buvo išsaugoti esminiai „Mégane 2 R.S.“ principai, siūlant dvi skirtingas važiuoklės versijas („Sport“ ir „Cup“), „Recaro“ sėdynes, „Renault“ priekinę pakabą su nepriklausoma vairavimo ašimi ir riboto slydimo diferencialą („Cup“ versijose). Sportiškesnis ir dinamiškesnis Konstrukciją labiau priartinus prie standartinės „Mégane“ versijos, „Mégane 3 R.S.“ gamyba iš Djepo buvo perkelta į Ispanijoje, Palensijoje, esančią „Renault“ gamyklą. Pagrindinis konvejeris buvo pritaikytas R.S. versijos su plačiais sparnais, plačia oro įsiurbimo anga, F1 stiliaus priekiniu aptaku, centre įmontuotu išmetimo vamzdžiu ir galiniu sparnu surinkimui. Iš pirmo žvilgsnio ji spinduliavo nesupainiojamu sportiškumu, ypač – pasirinkus naująją „Renault“ geltoną spalvą „Sport Yellow“. Priekinė pakaba buvo gerokai modifikuota, ją papildžius iš aliuminio pagamintais vairuojančiųjų ašių laikikliais ir apatinėmis svirtimis, kurios sumažino nespyruokliuojamą svorį, o bendrąjį svorį dar labiau sumažino naujas variklio porėmis. Perimant „Mégane 3“ technologijas ir jas specialiai pritaikant R.S versijai, atsirado naujas, elektrinis vairo stiprintuvas. „Renault Sport“ išsaugojo anksčiau plačiai įvertintų stabdžių sistemų tradicijas, pratęsdamas bendradarbiavimą su „Brembo“, kuri specialiai šiam automobiliui sukūrė keturių stūmoklių apkabas ir 340 mm aušinamus stabdžių diskus. Dvi pakabos versijos („Sport“ ir „Cup“) išsiskyrė individualiais nustatymais ir kiekvienai versijai atskirai parinktu spyruoklių standumu. Versija „Cup“ visų pirma išsiskyrė riboto slydimo diferencialo teikiamais privalumais: jo nominalus sukimo momento perdavimo santykis tarp didžiausią ir mažiausią sukibimą turinčių ratų padidėjo nuo 2,1 iki 2,3. Panašiai buvo atnaujintas ir variklis, jo specifikacijas papildžius dar 20 AG bei 30 Nm ir pasiekus 250 AG bei 340 Nm pajėgumą.
Tarptautinė sėkmės istorija Ši karta taip pat pažymi „Mégane R.S.“ žygį į pasaulinę areną, kai „Renault Sport“ automobiliai pirmą kartą buvo pardavinėjami už Europos ribų. Konkrečiai Australijoje 2010–2015 metais buvo parduota 2 360 automobilių. Dar po vienų metų „Mégane R.S.“ važinėjo daugiau nei 40-ies šalių keliais, o tarptautinė prekyba sudarė beveik du trečdalius visų pardavimų; savo ruožtu beveik pusė pastarojo kiekio buvo realizuojama už Europos ribų. Tolimiausiuose kraštuose, pavyzdžiui, Japonijoje, „Mégane R.S.“ atstovavo „Renault“ ryšiui su „Formulės 1“ lenktynėmis, padėdamas sustiprinti teigiamą „Renault Sport“ markės įvaizdį. Išsaugant nuo pirmosios kartos modelio puoselėtas tradicijas, kiekvienas naujas, ribotos serijos modelis evoliucionavo, progresyviai sustiprinant sportiškumą ir radikalumą. Vis geresni pasiūlymai 2011 metais pasirodė „Mégane 3 R.S.“ versija „Trophy“. Sukurta naudojant „Cup“ važiuoklę, ji varoma padidintos galios variklio, pasiekiančio 265 AG ir 360 Nm. Tai jį padarė greičiausiu rinkoje automobiliu su priekinių ratų pavara. Nors pradžioje gamybą buvo planuota riboti iki vos 500 vienetų, „Mégane 3 R.S. Trophy“ sėkmė šį skaičių leido padidinti iki 1 068 automobilių. Kiti metai – dvi reikšmingos evoliucijos pakopos. Pirmoji buvo estetinė – pristatyti „Mégane Collection 2012“ ir „Mégane Collection 2014“. Atnaujinta išvaizda, tai daugiau išraiškingumo ir aukštesnė kokybė, komfortabilesnis salonas su gausia papildoma įranga, kuri sustiprina vairavimo malonumą („Red Design Pack“, „Bose“ garso aparatūra). O 265 AG variklis suteikė papildomos energijos. 2012 ir 2013 metais „Cup“ modelio pagrindu buvo sukurti RB7 ir RB8 ribotos serijos modeliai, kurie pažymėjo sėkmingą „Renault“ ir „Red Bull Racing“ bendradarbiavimą.
Naujausias R.S. – sukurtas rekordams Antroji evoliucijos pakopa buvo kur kas labiau techniška ir orientuota į ypatingas dinamines galimybes. Tai buvo R26 ir R26.R bei „275 Trophy“ ir „Trophy-R“. Pavadinimas leidžia suprasti, kad variklio galia buvo padidinta iki 275 AG. Sukimo momentas padidintas iki 349 Nm, o svoris sumažintas keliais kilogramais. Be to, iš minios padėjo išsiskirti titaninė „Akrapovič“ išmetimo sistema. Papildomai buvo siūlomi išskirtines valdymo savybes su komfortu derinantys „Öhlins“ amortizatoriai. „Trophy-R“ buvo parengta kaip ir R26.R, o jos svoris, palyginti su 19 colių ratais apauta „Cup“ versija, sumažintas net 101 kg. Buvo pagaminti tik 322 tokie automobiliai: 77 proc. parduoti už Prancūzijos ribų, o 21 proc. – už Europos ribų (pavyzdžiui, 50 automobilių parduota Australijoje ir 60 – Japonijoje). Jie dar kartą pabrėžė išskirtinę „Mégane R.S.“ sėkmę tarptautinėje arenoje.2015–2016 metais „Renault Sport“ vainikavo „Mégane 3 R.S.“ gamybą, visoms gamos versijoms pasiūlydama 275 AG variklį. Tai buvo paskutinis pasiūlymas, prieš pradedant naujos kartos modelio gamybą. Pastarasis modelis jau buvo trumpai parodytas Monako didžiojo prizo lenktynių metu, prieš 2017 metų antrojoje pusėje numatytą oficialų pristatymą. Naujasis automobilis išsaugo vieną esminį tikslą – tęsti tempą diktuojančio kompaktinio sportiško „Renault“ modelio neįtikėtiną sėkmės istoriją. „Mégane R.S.“ istorija – svarbiausios datos 2004 m.: prekybos vietose pasirodo pirmasis „Mégane R.S.“ 2005 m.: Pristatoma versija „Trophy“ 2007 m.: Pasirodo versija „F1 Team R26“ su pirmą kartą pasiūlytu riboto slydimo diferencialu 2008 m.: „Mégane R26-R“ pasiekia Niurburgringo „Nordschleife“ trasos rato rekordą – 8 min. ir 17 sek. 2010 m.: „Mégane 3 R.S.“ gamybos pradžia 2015 m.: Pristatoma iki vos 322 vienetų ribota „Mégane R.S. 275 Trophy-R“ serija 2017 m.: Naujasis „Mégane R.S.“ bus oficialiai pristatytas Frankfurto automobilių parodoje
