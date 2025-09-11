Netikėtas Benedikto Vanago sprendimas: kodėl vienas Europos taurės lyderių traukiasi iš kovos?

Pasak piloto Benedikto Vanago, šis strateginis sprendimas priimtas siekiant visą dėmesį ir resursus sutelkti į pagrindinį tikslą – Dakaro ralį.
„Realiai mūsų greitis leistų svarstyti apie Europos taurės laimėjimą. Kodėl stabdome? Dvi priežastys. Pirma, turime atsakingai pasiruošti Dakarui. Antra, intensyvus lenktynių srautas atskleidė spragų komandoje.
Supratome, kad su esamais resursais, tęsdami bajų programą, nepasieksime Dakaro tikslų“, – atvirai sprendimo motyvus dėstė B. Vanagas. Anot jo, laimi ne tie, kurie nedaro klaidų, o tie, kurie iš jų pasimoko.
Nepaisant to, vasaros kampaniją lenktynininkas vadina ne treniruotėmis, o itin sėkmingomis „pratybomis“, kurių metu buvo atkurtos Dakaro sąlygos.
„Didžiausias pasiekimas – pavyko sugeneruoti konkurencingą greitį. Su šturmanu Aisvydu radome puikų tarpusavio supratimą, o komanda gavo neįkainojamos informacijos, kurią išanalizavę pamokas paversime patirtimi“, – teigė pilotas.
