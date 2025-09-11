Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Netikėtas Benedikto Vanago sprendimas: kodėl vienas Europos taurės lyderių traukiasi iš kovos?

2025-09-11 11:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 11:50

Nors „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ ekipažas po intensyvios vasaros kampanijos pirmauja savo klasėje ir užima antrą vietą bendroje FIA Europos bajų taurės įskaitoje, komanda skelbia stabdanti dalyvavimą čempionate.

Benediktas Vangas ir Aisvydas Paliukėnas (nuotr. komandos archyvo)

Nors „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ ekipažas po intensyvios vasaros kampanijos pirmauja savo klasėje ir užima antrą vietą bendroje FIA Europos bajų taurės įskaitoje, komanda skelbia stabdanti dalyvavimą čempionate.

REKLAMA
0

Pasak piloto Benedikto Vanago, šis strateginis sprendimas priimtas siekiant visą dėmesį ir resursus sutelkti į pagrindinį tikslą – Dakaro ralį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Realiai mūsų greitis leistų svarstyti apie Europos taurės laimėjimą. Kodėl stabdome? Dvi priežastys. Pirma, turime atsakingai pasiruošti Dakarui. Antra, intensyvus lenktynių srautas atskleidė spragų komandoje.

REKLAMA

Supratome, kad su esamais resursais, tęsdami bajų programą, nepasieksime Dakaro tikslų“, – atvirai sprendimo motyvus dėstė B. Vanagas. Anot jo, laimi ne tie, kurie nedaro klaidų, o tie, kurie iš jų pasimoko.

Nepaisant to, vasaros kampaniją lenktynininkas vadina ne treniruotėmis, o itin sėkmingomis „pratybomis“, kurių metu buvo atkurtos Dakaro sąlygos.

„Didžiausias pasiekimas – pavyko sugeneruoti konkurencingą greitį. Su šturmanu Aisvydu radome puikų tarpusavio supratimą, o komanda gavo neįkainojamos informacijos, kurią išanalizavę pamokas paversime patirtimi“, – teigė pilotas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų