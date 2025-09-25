Istorinis letuvių komandos „Dream 2 Drive“ rezultatas: sužibėjo „Porsche Sprint Challenge Central Europe“ čempionate

Ne tik jos pilotai iškovojo čempionų ir vicečempionų titulus, bet ir pati komanda buvo pripažinta stipriausia visame čempionate. Tačiau bene ryškiausiai finale sužibėjo virtualių lenktynių čempionas Grantas Kareckas, įrodęs, kad simuliatoriuose įgyti įgūdžiai gali atnešti realias pergales.
Virtualios realybės pasaka
Prieš metus G. Kareckas laimėjo „Dream 2 Drive“ virtualųjį čempionatą, o šį savaitgalį, po vienintelių apšilimo lenktynių su BMW, jis pirmą kartą sėdo prie galingo „Porsche“ vairo. Iššūkis buvo milžiniškas, tačiau vaikinas pranoko visus lūkesčius – jau treniruotėse jis buvo greitesnis už labiau patyrusius kolegas.
Ištvermės lenktynėse, dalindamasis automobiliu su Mariumi Bartkumi, G. Kareckas finišavo trečias bendroje įskaitoje ir iškovojo pergalę savo PRO-AM klasėje. „Simuliatoriuose sukaupta patirtis padėjo važiuoti užtikrintai“, – po finišo džiaugėsi debiutantas.
Čempionų titulai ir taurių lietus
Sėkmė lydėjo ir kitus komandos pilotus. Po sudėtingos sezono pradžios atsitiesęs Egidijus Gražys sprinto lenktynių metinėje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą, o Ramūnas Grigaitis tapo vicečempionu mėgėjų kategorijoje.
Ištvermės lenktynių įskaitoje „Dream 2 Drive“ apskritai dominavo: čempionu tapo Marius Bartkus, o visą prizininkų podiumą užėmė komandos atstovai. Galiausiai, susumavus visus sezono rezultatus, „Dream 2 Drive“ buvo oficialiai karūnuota stipriausia komanda „Porsche Sprint Challenge Central Europe“ čempionate.
Nors lenktynių sezonas baigėsi, komandos misija tęsiasi. Artėjant žiemai, „Dream 2 Drive“ jau skelbia septintojo virtualaus čempionato pradžią, kurio nugalėtojo vėl lauks proga savo svajonę paversti realybe – lygiai taip, kaip tai šį savaitgalį pavyko padaryti Grantui Kareckui.
