ŽAIDIMO TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS
- UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „Darom prie jūros“ (toliau – Žaidimas), kurio metu atsakius į testo klausimus ir užpildžius registracijos formą galima laimėti Žaidimo prizą. Žaidimo rėmėjas – „Gamtos ateitis” ir „Mes Darom” (toliau – Rėmėjai).
- Žaidimo „Darom prie jūros“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.
- Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis / Dalyviai).
- Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu: https://www.tv3.lt/mes-darom
- Žaidime bus atrinkti 5 laimėtojai. Kiekvienam laimėtojui bus įteiktas vienas prizų rinkinys, kurį sudaro Alfo Ivanausko knyga „Kulinarinis vadovėlis“ su rūšiavimo atmintine, daugkartinis maišelis ir tvarkymosi rinkinys (toliau – Prizas). Žaidime iš viso bus apdovanoti 5 nugalėtojai. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
- Žaidimas vyksta nuo 2026 m. rugpjūčio 3 d. iki 2026 m. rugpjūčio 21 d.
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
- Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (Akcija „Mes Darom“ | tv3.lt) joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.
- Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis, dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad apie savo dalyvavimą informavo tėvus, įtėvius ar globėjus ir, kai tai būtina, gavo jų sutikimą. Nepilnamečio tėvai, įtėviai ar globėjai turi būti susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutikti.Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
- Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).
ŽAIDIMO EIGA
- Žaidimo Dalyvis atsako į visus testo klausimus ir užpildo registracijos formą. Penki Žaidimo laimėtojai atsitiktiniu būdu atrenkami iš visų Dalyvių, kurie Žaidimo laikotarpiu atsakė į testo klausimus ir tinkamai užpildė registracijos formą. Testo rezultatas laimėtojų atrankai įtakos neturi. Pasibaigus žaidimui, Dalyvis, atsakęs į testo klausimus bei užsiregistravęs, gali laimėti prizą: Alfo Ivanausko knygą „Kulinarinis vadovėlis“ su rūšiavimo atmintine, daugkartinį maišelį ir tvarkymosi rinkinį.
Visi tinkamai Žaidime užsiregistravę Dalyviai gaus nemokamą bilietą į festivalį „Darom prie jūros“. Bilieto gavimas nepriklauso nuo testo rezultato, o bilietas nėra laikomas Žaidimo prizu. Bilietas Dalyviui bus išsiųstas registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
- Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas pasibaigus Žaidimui, – 2026 m. rugpjūčio 21 d., https://www.tv3.lt/mes-darom portale.
- Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai el. paštu bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Su laimėtojais bus susisiekta registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Jeigu laimėtojas per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos neatsako į Organizatoriaus laišką, jis praranda teisę į Prizą. Tokiu atveju Organizatorius turi teisę atsitiktiniu būdu atrinkti kitą laimėtoją.
- Prizus bus galima atsiimti 2026 m. rugpjūčio 21–23 d. festivalio „Darom prie jūros“ metu, Organizatoriaus nurodytoje vietoje ir laiku. Laimėtojas, negalintis atsiimti Prizo festivalio metu, turi apie tai informuoti Organizatorių ir suderinti kitą Prizo perdavimo būdą.
ASMENS DUOMENYS
- Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvio vardą, el. pašto adresą, testo atsakymus ir registracijos datą bei laiką. Papildomi kontaktiniai duomenys gali būti renkami tik iš laimėtojų, jeigu jie būtini Prizui įteikti. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais: [email protected].
- Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti, ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos.
- Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
- Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
- Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
- Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
- Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
- Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje : https://www.tv3.lt/mes-darom
- Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui.