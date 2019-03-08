Gertrūda Katiliūtė Agnė Kavaliauskaitė
Šias lietuves vienija bendra detalė: tikrai išsiskiria iš kitų moterų
Kovo 8-osios rytą daugelis moterų prabunda su kiek didesne šypsena nei kiekvieną dieną – juk tai didžioji Moters diena. Ir nors neretai netyla kalbos, kad ši šventė yra tik dar vienas „sovietinis palikimas“, vis dėlto vyrai neslepia šypsenos šią dieną matydami daugelį moterų, gatvėje besinešančių tulpių puokštes. Būtent kovo 8-ąją kai kurios lietuvaitės švenčia ne tik Moters dieną, bet ir savo gimtadienį.