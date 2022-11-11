Edgaras Maslauskas
Lemtingą įvartį finale prieš Argentiną pelnęs Toressas: „Jie turėjo Messi, o mums reikėjo...“
Ispanijos futbolininkai triumfuoja, o su pralaimėjimu nesusitaikę argentiniečiai po mačo paleido į darbą kumščius. Finalas baigėsi susistumdymais ir raudonomis kortelėmis. Taurę čempionams įteikęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pažeisdamas tradiciją, taip ir nenulipo nuo pakylos, kol joje šventė pasaulio čempionai ispanai. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
(11)Aktualijos 2026-07-20
Ambrulevičius ir Reed pasiekė geriausią Lietuvos rezultatą per 24 metus: laukia premijos
Čiuožėjai Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed olimpinėse žaidynėse pakilo į 24 metus Lietuvos žiemos sporto neregėtas aukštumas. Energingu šokiu Milano areną užbūrusi pora iškovojo 6 vietą. Olimpinėse žaidynėse tai yra prizinė vieta, todėl S. Ambrulevičiaus ir A. Reed laukia ir valstybinės premijos – po 11 tūkstančių eurų. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aktualijos 2026-02-12
Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“
Lietuvos krepšinio rinktinė pagaliau baigė pusantro mėnesio trukusį laukimą ir pagaliau pradėjo Europos čempionatą. Tūkstančiai rinktinės fanų į areną Suomijoje atėjo jau su pergalės dainomis ir galvodami tik apie būsimą britų sutriuškinimą, tačiau rinktinei taip lengva visgi nebuvo. Vėjuotas oras ir vėsus lietus Lietuvos rinktinės sirgalių entuziazmo nenuplauna. Šiame Europos čempionate Suomijoje pirmąkart triukšmingai suskamba lietuviškos dainos.
Aktualijos 2025-08-28
REKLAMA
REKLAMA
Savo pasaulio rekordą dukart pagerinęs Mykolas Alekna nežada sustoti: „Galėčiau mesti dar toliau“
Mykolas Alekna sudrebino sporto pasaulį – per vakarą du kartus pagerino pasaulio rekordą. Dalyvaudamas JAV vykstančiose disko metimo varžybose legendinio Virgiljaus Aleknos sūnus net metru pagerino prieš tai buvusį savo paties pasaulio rekordą ir tapo pirmuoju vyru istorijoje įrankį numetusiu toliau nei 75 metrų riba. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aktualijos 2025-04-14
Išbandė sunkvežimį kartu su Vaidotu Žala: „Atrodo, kad čia keli kilometrai, bet įspūdis – nepakartojamas“
Vaidotas Žala ruošiasi dar vienam Dakaro raliui. Tik šįsyk lietuvis ryžosi naujam iššūkiui – jis pirmą kartą vairuos ne automobilį, o sės prie sunkvežimio vairo. Šiuo metu lenktynininkas dar Lietuvoje testuoja techniką ir su nekantrumu laukia ralio pradžios. Testų metu lenktynininkas lietuvišku žvyru prie Vilniaus vežė ir TV3 žurnalistus. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. „Štai matote Vaidotą Žalą, kuris šią ūkanotą dieną šalia Vilniaus bando šį 8 tonas sveriantį monstrą.
2024-11-15
Gitanas Nausėda išlydėjo olimpiečius: „Pergalės ateis anksčiau ar vėliau“
Likus 10 dienų iki Paryžiaus olimpinių žaidynių prezidentūroje išlydėta Lietuvos olimpinė rinktinė. Paaiškėjo, kad garbingą pareigą per žaidynių atidarymą nešti šalies trispalvę patikėta debiutantams – žirginio sporto atstovei Justinai Vanagaitei ir burlentininkui Ryčiui Jasiūnui. Į Prezidentūra susirinko Lietuvos olimpinės rinktinės nariai.
Aktualijos 2024-07-16
REKLAMA
REKLAMA
Vilniečiai pyksta, kad miegamuosiuose rajonuose mažėja nemokamų vietų automobiliams: „Namo su savim juk nenusineši“
Vilniuje daugėja gatvių, kuriose už automobilio stovėjimą teks mokėti. Mokestį surenkantys aparatai iš viso bus įrengti beveik dvidešimtyje gatvių. Mokamas parkingas plečiasi net į gyvenamuosius rajonus, esančius atokiau centro. Vieni vairuotojai viliasi, kad ties įvažiavimais į namų kiemus bus daugiau tvarkos, tačiau kiti piktinasi, kad valdžia eilinį kartą lupikauja. Iškart po Naujųjų metų sostinės valdžia gyventojams pateikė ne pačią maloniausią dovanėlę.
Aktualijos 2023-01-15
Lazdynų baseiną ruošia atidarymui, bet eilinių lankytojų laukia naujiena: „Į pirteles bet kas negalės patekti“
Jau vasarį Vilniuje duris lankytojams gali praverti naujasis Lazdynų baseinas. Jo statybas gaubė ne vienas skandalas, o vietoje planuotų poros metų darbai truko šešerius metus. Baseino statybos kaina irgi išsipūtė nuo 25 milijonų eurų net iki 35 milijonų. Artėjant savivaldybių rinkimams Vilniaus valdžia pareiškė, kad bandys prisiteisti iš buvusių baseino statytojų beveik 9 milijonus eurų, nors dalis bankrutuojančios. Šešerius metus užsitęsusios Lazdynų baseino statybos artėja pabaigos link.
Aktualijos 2023-01-08
Bankai nesikuklina: Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje moka didžiausias palūkanas
Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje bankams moka didžiausias palūkanas. Tai lemia ne Europos Centrinio Banko neseniai didintos palūkanų normos, bet marža, kurią nustato patys Lietuvos bankai. Ekspertai sako, kad mūsų šalyje bankų godumo nėra kaip suvaldyti. Esą maržos mažėtų, jei piliečiai mažiau skolintųsi arba didėtų bankų konkurencija.
Aktualijos 2022-11-20
REKLAMA
REKLAMA
Vytautas Landsbergis apie Sausio 13-osios byloje nuteisto ukrainiečio bausmės sušvelninimą: „Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus“
Vienas Sausio 13-osios bylos nuteistųjų – Aleksandras Radkevičius – sulaukė palankių žinių. Lietuvos apeliacinis teismas ukrainiečiui sušvelnino bausmę – vietoje ketverių metų, jam paskirta pusantrų metų laisvės atėmimo bausmė. Teismą įtikino nuteistojo atgailavimas, šis pripažįsta savo kaltę, tikina, kad prieš tris dešimtmečius nesuprato, ką veikė Vilniuje, o dabar karo fronte pats gina Ukrainos nepriklausomybę nuo Rusijos.
Aktualijos 2022-11-15
Dešimtokams ruošiami privalomi žinių patikrinimai – tai patinka ne visiems tėvams
Mokinių laukia naujovės – atsiras privalomi žinių patikrinimai. Ketvirtokai, aštuntokai ir dešimtokai laikys matematikos ir lietuvių kalbos privalomus testus. Surinkusiems keturis balus arba mažiau mokiniams bus suteikta galimybė taisytis, o štai prastą balą surinkę dešimtokai būtų paliekami kartoti kursą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teigimu, šiais patikrinimais siekiama kokybiškiau paruošti mokinius valstybiniams egzaminams.
Aktualijos 2022-11-11