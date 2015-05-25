Aurimas Tamulionis
Olimpiniai Lietuvos irkluotojai kreipėsi su pagalbos šauksmu: neturi už ką nusipirkti valgyti
Rio de Žaneire olimpinius medalius laimėję Lietuvos irkluotojai kreipėsi į valstybės vadovus su pagalbos šauksmu - jie sakosi neturintys už ką nusipirkti valgyti. Esą biurokratai pradėjo sporto finansavimo pertvarką, tačiau patiems geriausiems sportininkams pinigų pritrūko. Štai taip sovietmečiu dvelkiančioje Vilniaus irklavimo bazėje treniruojasi Lietuvos irklavimo žvaigždės. Prakaitą čia lieja ir olimpiniai vicečempionai Saulius Ritteris bei Mindaugas Griškonis.
Dakaro ralis persikėlė į Baltarusiją – kitoks, nei įsivaizduojate
Svajojate pamatyti Dakaro ralį savo akimis? Tačiau skristi į Pietų Ameriką – per toli ir per brangu? Visai nebūtina – pasirodo, Dakaro ralis vyksta čia pat už sienos, Baltarusijoje. Tiesa, šiek tiek neįprastas. Kaip ir legendinės lenktynės – šios prasideda Paryžiuje. Bet ne Prancūzijos sostinėje, o Paryžiaus kaime Vitebsko srityje, vos 150 km nuo Vilniaus. Ir lenktyniauja čia ne automobiliai, motociklai ir sukvežimiai, o traktoriai.
Išrinktas geriausias 2015 metų Lietuvos futbolininkas
14 įvarčių per 16 rungtynių Danijos „Superlygoje“ šį sezoną jau įmušęs Lukas Spalvis geriausiu Lietuvoje išrinktas pirmą kartą. „Pirmą pusmetį aš buvau traumuotas, iš viso nežaidžiau, tai tiesą sakant, nesitikėjau, bet labai maloniai nustebino. Tikrai labai džiaugiuosi“, - pasakojo L. Spalvis. Tiesa, Lietuvos vyrų ir jaunimo rinktinėse Spalvis šiemet įmušė tik po 1 įvartį. „Puolėjas 70 proc. priklauso nuo komandos.
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Šveicarų teniso maestro Rogeris Federeris triumfavo gimtajame Bazelio teniso turnyre
Rogeris Federeris po daugiau nei trejų metų pertraukos nugalėjo Rafaelį Nadalį. Finale 34-erių tenisininkas 6:3, 5:7, 6:3 palaužė ispaną. Federeriui ji atnešė 380 tūkst. eurų ir 2 vietą pasaulio reitinge. Moterų sezono WTA finalą pirmą kartą istorijoje laimėjo lenkė. Agnieszka Radwanska finale 6:2, 4:6, 6:3 įveikė čekę Petrą Kvitovą. 5-ai pasaulio raketei atiteko daugiau nei 2 mln. JAV dolerių.
Pasaulio buriavimo taurės finale – geri lietuvių rezultatai
Olimpinė vicečempionė Gintarė Volungevičiūtė-Sheidt moterų „Laser Radial“ klasėje užėmė 9 vietą. Jungtiniuose Arabų Emyratuose vykusiame pasaulio buriavimo taurės finale triumfavo švedė Josefine Olsson. Vyrų burlenčių RS:X klasėje 7 finišavo lietuvis Juozas Bernotas, o nugalėjo ispanas Ivanas Pastoras Lafuente.
Į Turkiją ne pilnos sudėties išvykęs „Žalgiris“ viliasi nesudegti Izmiro pragare
Savaitgalį gerų emocijų šalies pirmenybėse pasikrovę Kauno „Žalgirio“ vyrai išskrido į Turkiją ir rytoj Eurolygos turnyre stos į kovą prieš Izmiro „Pinar Karsiyaka“. Varžovas kietas riešutėlis, o perkąstį jį ir dar jų arenoje ypač sudėtinga užduotis, tuo prieš dvi savaites įsitikino „Barcelona“ šeimininkams pralaimėjusi 9 taškų skirtumu. „Ne be reikalo pernai praktiškai niekas ten nelaimėjo. Įskaitant ir „Efes“, ir „Ulker“. Visi ten pralošė.
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Levituojantis kamuolys sukėlė sąmyšį futbolo pasaulyje
Šiais laikais jau nieko nestebina, kad futbolininkai po įmušto įvarčio vaidina robotus, atlieka saltus ar išsirengia nuogai, tačiau Venesueloje įvarčio šventimas buvo perkeltas į naują lygį. Futbolininkas su kamuoliu atliko tikrą magijos triuką. „Zamoros“ ekipa kelia kampinį, o Cesaras Martinezas vienu lietimu, neleisdamas kamuoliui nukristi ant žemės, siunčia jį į vartus. Tokį įvartį išvysi tikrai ne kasdien, tačiau tikrieji stebuklai prasidėjo po to.
2015-10-27
Kuriozas Graikijoje: nešikai traumuotą futbolininką tampė po aikštę kaip skudurą
Kurioziška situacija užfiksuota Graikijoje. Futbolo rungtynėse traumuotą žaidėją nešikai lyg skudurą tampė po aikštę, kol galiausiai nelaimėlį demonstratyviai sviedė už aikštės ribų. Gėdingas incidentas užfiksuotas Graikijos antroje lygoje, mače tarp „Larrisos“ ir „Ergotelio“. Svečių žaidėjas patyrė traumą, o nešikas, bandydamas jį pakelti, užgriuvo ant futbolininko. Galiausiai nelaimėlį lyg bulvių maišą dribteli ant žemės.
Giedriaus Arlauskio atstovaujamas „Watfordas“ namuose neatsilaikė prieš Londono „Arsenalą“
Anglijos futbolo „Premier“ lygoje vartininko Giedriaus Arlauskio atstovaujamas „Watfordas“ namuose neatsilaikė prieš Londono „Arsenalą“. Dėl titulo kovojantys „kanonieriai“ antrajame kėlinyje per 12 minučių subombardavo šeimininkus. Visas rungtynes dominavę svečiai 62 minutę galų gale pralaužia ledus.
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Dramatiškos „MotoGP“ motociklų lenktynės
Dramatiškai susiklostė motociklų „MotoGP“ varžybų Australijos lenktynės. Nugalėtojas paaiškėjo tik paskutiniuose posūkiuose. ...
Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre
Šią savaitę prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre, kuriame varžysis ir du Lietuvos klubai. Namuose Vilniaus „Lietuvos rytas“ priims Stambulo „Bešiktaš“, o tuo tarpu Klaipėdos „Neptūnas“, bandantis atrasti savąjį žaidimą, tikisi rimtai kibti į atlapus legendiniam Stambulo „Galatasaray“. Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai jau trečiadienį startuos Europos taurės varžybose. Pirmos dvikovos uostamiesčio ekipos aistruoliai laukia su nerimu.
NBA sezono startui besiruošiantis Jonas Valančiūnas: privalau daryti viską, kad laimėtume
Krepšinio aistruoliai nekantriai laukia jubiliejinio 70-tojo NBA sezono starto. Tiesa, jis prasidės šio mėnesio pabaigoje, o šį savaitgalį klubai pradės draugiškų rungtynių maratoną. Vienas geriausių Europos krepšininkų Jonas Valančiūnas nekantriai laukia pirmų kontrolinių rungtynių su Los Andželo „Clippers“. Lietuvis viliasi, jog šiemet tiek komandos, tiek jo paties žaidimas bus daug geresnis. „Vasarą sunkiai dirbau individualiai su treneriu Jacku Sikma.
2015-10-02
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Stebuklinga istorija Anglijos futbolo čempionate
Anglijos futbolo čempionate – tiesiog stebuklinga istorija. Liverpulio „Evertonas“ paskutinėmis minutėmis iškovojo fantastišką pergalę ir vienam sirgaliui atnešė įspūdingą piniginį laimėjimą. O viskas prasidėjo tikrai ne pagal „Everton“ planą. Svečiai kvailai suklydo gynyboje ir leido Vest Bromičo „Albion“ išsiveržti į priekį. Pirmojo kėlinio pabaigoje įmušė puolėjas Saido Berahino.
Skaudų pralaimėjimą prieš italus prisimenantis Ramūnas Šiškauskas: reikia suardyti jų komandinį žaidimą
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą nugalės Italiją. To tikisi vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų Ramūnas Šiškauskas, nepamiršęs vieno skaudžiausių savo karjeros pralaimėjimų, patirto būtent prieš Italijos komandą. 2004 metų olimpiados pusfinalis.
Apie „Žalgirio“ klubo finansinę padėtį paklaustas Šarūnas Jasikevičius: man sumokėta viskas
Nemuno saloje su Kauno „Žalgirio“ apranga naujajam sezonui ruošiasi net 14 krepšininkų, tačiau tik 3 iš jų yra tikri dėl vietos komandoje. Kol dauguma žalgiriečių atstovauja įvairių šalių nacionalinėms rinktinėms, Martynas Pocius, Vytenis Lipkevičius ir Edgaras Ulanovas sportuoja su „Žalgirio“ jaunimo komandos nariais. Lietuvos čempionų pasiruošimui vadovauja Šarūnas Jasikevičius. „Mano paties idėja buvo arba likti „Žalgiryje“, arba eiti į labai gerą klubą.
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Lietuvoje gimė nauja krepšinio žvaigždė – 13-metei neprilygsta net bendraamžiai berniukai
Lietuvos krepšinyje talentų netrūksta, tačiau pačia talentingiausia išrinkta 13-metė Klaudija Janonytė, krepšinį žaidžianti berniukų komandoje. Išgirdusi savo vardą ir pavardę jaunoji krepšininkė liko be žado. Su berniukais krepšinį žaidžiančiai 13-metei atiteko ne tik absoliučios talentų kovos nugalėtojos vardas, bet ir bilietas į Europos vyrų krepšinio čempionato finalą Prancūzijoje, pilnas krepšys rinktinės atributikos ir beveik 5 tūkst. eurų stipendija. „Laiminga ir pasimetusi.
Lietuvos jauniai krepšininkai peržengė 100 taškų ribą ir sutriuškino anglus
Europos 16-mečių krepšinio čempionate Kaune ir toliau be pralaimėjimų žygiuoja Lietuvos rinktinė. Į medalius nusitaikę šeimininkai įmetė 100 taškų ir sutriuškino Anglijos bendraamžius. Anglai iki mačo su lietuviais savo sąskaitoje turėjo vienintelę pergalę – 20:0 prieš rusus, neatvykusius į Europos čempionatą Kaune. Bet futbolo šalies atstovai drąsiai pradėjo rungtynes ir netgi laimėjo pirmąjį kėlinį (18:17). Šaltas dušas pažadino Gedimino Petrausko auklėtinius.
Anglijoje startavo brangiausia pasaulio futbolo lyga – „Premier“ pirmenybės
Naujo sezono uždanga pakilo garsiajame „Old Trafford“ stadione. „Manchester United“ namie 1:0 įveikė ambicingą Londono „Tottenham“ klubą. Vienintelis rungtynių įvartis krito 22 minutę. Tiesa, įmušė ne patys „Manchester United“ futbolininkai, o Wayne'ą Rooney paskutinę akimirką aplenkęs ir nesėkmingai kamuolį į savo vartus pasiuntęs „Tottenham“ gynėjas Kyle'as Walkeris.
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Rekordišku tempu plaukęs Giedrius Titenis palūžo paskutiniuose metruose
Lietuvis Giedrius Titenis pasaulio plaukimo čempionate didžiąją dalį distancijos lenkė net pasaulio rekordo grafiką, tačiau pritrūkęs jėgų nepateko į trečią finalą iš eilės. Su paskutiniu bilietu į pusfinalį patekęs Giedrius Titenis po pristatymo Kazanės stadione pasimetė, į kurią pusę jam eiti. Tačiau įšokęs į baseiną lietuvis nedvejojo. Aštuntuoju takeliu plaukęs G. Titenis iš karto šovė į priekį ir daugiau nei 150 metrų lenkė ne tik visus varžovus, bet ir pasaulio rekordo grafiką.
Broliai lieka ištikimi: rinktinei taško nededam. Iki 60-ies nedėsim
Kauno „Žalgiris“ į savo gretas viliojo ir Darjušą Lavrinovičių, tačiau krepšininkas pasirinko Italiją, Emilijos Redžo „Grissin Bon“ klubą. Paklaustas, kodėl taip nusprendė – galbūt pabijojo stoti prieš brolį, Darjušas pateikė kitokią versiją. „Ne. Na, nors yra dalis tiesios. Bet, ne. Iš tikrųjų, lėmė šeima, gyvenimas Italijoje ir šis sezonas man tikrai nebuvo pats geriausias, ne pats sėkmingiausias. Bet jie globojo mane, rūpinosi“, - paaiškino Darjušas.
„Žalgiris“ „nukraujavo“: po šiurpios traumos portugalas Jorge Chula praleis visą sezoną
Į UEFA Čempionų lygą nepatekusiam „Žalgiriui“ – dar viena bloga žinia. Lietuvos čempionato rungtynėse šiurpią traumą patyrė vilniečių naujokas iš Portugalijos. Vilniaus „Žalgirio“ portugalas Jorge Chula bando suklaidinti „Klaipėdos granito“ gynėją, tačiau Dmitrijus Šiškinas pataiko ir į kamuolį, ir varžovui į koją. Po susidūrimo abu futbolininkai raitosi iš skausmo. Vis dėlto labiau nukenčia Chula.
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Arvydas Sabonis atvirai pasakė, ką galvoja apie savo sūnų Domantą
Legendinis Arvydas Sabonis neslepia pasitenkinimo. Išsipildė sena jo svajonė – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje prakaitą lieja ir vienas iš trijų jo sūnų. O tėvas sūnuje mato ir privalumų, ir trūkumų. Arvydas Sabonis ima telefoną į savo rankas ir tarsi senas asmenukių vilkas plačiai nusišypso. Darbas su rėmėjais Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui – jau įprastas. Kur kas keisčiau jam, kad su Lietuvos rinktine šią vasarą sportuoja ir jo sūnus Domantas.
„Prezidento taurės“ turnyras prasidėjo... automobilių salone ant plytelių
Dar Antano Smetonos laikais pradėtas vienintelis Lietuvoje vykstantis profesionalaus teniso turnyras žengė į naują laikmetį. Šių metų „Prezidento taurė“ buvo atidaryta automobilių salone, o pirmasis mačas sužaistas... ant plytelių. Parodomąjį mačą viename sostinės automobilių salone sužaidė Laurynas Grigelis ir Lukas Mugevičius. Nors langai nedužo, tikrosios kovos persikėlė į Bernardinų sodo teniso aikštyną.
Lietuvos U-20 krepšinio rinktinės žygis Europoje baigėsi – pralaimėta serbams
Legendinio Arvydo Sabonio sūnaus Domanto vedamų Lietuvos 20-mečių krepšininkų žygis dėl Europos čempionato medalių baigėsi. Italijoje vykstančiose pirmenybėse mūsiškiai neprilygo pergalingai žygiuojantiems bendraamžiams iš Serbijos. Domanto Sabonio į ketvirtfinalį atvesti Lietuvos 20-mečiai mūšį pradėjo be baimės. Sabonis vien per pirmąjį kėlinį dukart blokavo varžovus, o puolime pelnė du taškus įspūdingu dėjimu su pražanga. Tačiau lygi kova tęsėsi neilgai.
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To dar nebuvo: lietuvis tapo pasaulio šoninio slydimo čempionato lyderiu
Lietuvos autosporto istorijoje to dar nebuvo. Lietuvis Aurimas Bakchis tapo absoliučiu pasaulio šoninio slydimo čempionato lyderiu. Aurimas Bakchis spaudžia iki dugno. Specialiai paruoštas „Hyundai Genesis Coupe“ bolidas didžiuliu greičiu įlekia į posūkį, iki pat krašto slysta vienu šonu, tada kitu, o iš po padangų verčiasi balti dūmai.
Siaubinga griūtis prestižinėse lenktynėse: dviratininkams lūžo kaulai, stuburo ir kaklo slanksteliai
„Tour de France“ lenktynėse – siaubinga griūtis. Vienas po kito tarsi domino kauliukams kritusiems dviratininkams lūžo kaulai, stuburo ir kaklo slanksteliai, o prestižinės lenktynės pirmą kartą buvo sustabdytos. Iki trečiojo etapo finišo buvo likę apie 60 km, kai daugiau nei 20 dviratininkų staiga sugriuvo ant žemės. Masinė griūtis prasidėjo parkritus Williamui Bonnet, o 50 km/h greičiu iš paskos važiavę kiti dviratininkai sustabdyti nebeturėjo jokių šansų.
„Formulės-1“ lenktynės Didžiojoje Britanijoje – tikras staigmenų lietus
„Formulės-1“ lenktynės Didžiojoje Britanijoje tapo tikra klasika: netikėtai prasidėjęs lietus, daugybė lenkimų ir vietinių sirgalių numylėtinio triumfas. Lenktynių pradžia Lewisui Hamiltonui nieko gero nežadėjo. Jis praleido į priekį puikiai startavusį Felipę Massą, o desperatiškai bandydamas susigrąžinti lyderio poziciją, dar išlėkė iš trasos, taip į priekį praleisdamas ir antrąjį „Williams“ pilotą Valtterį Bottą. Vėl sugrįžti į priekį „Formulės-1“ čempionui padėjo geniali taktika.
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Revoliucija Europos krepšinyje gali būti skaudi Kauno „Žalgiriui“
Sunaikinti Eurolygą apsisprendusi „FIBA Europe“ kurs savo turnyrą, tačiau krepšinio klubai pasirinkimo laisvės neturės – į naująją lygą jie bus varomi prievarta, o nepaklusnieji – skaudžiai baudžiami. Kitas sezonas gali būti paskutinis Kauno „Žalgiriui“, kai jis turės garantuotą vietą Eurolygoje. „Žalgirio“ niekas neišmes, tiesiog Europos krepšinio žemėlapyje nebeliks pačios Eurolygos.
2015-06-29
Mantas Kalnietis: šiemet rinktinė kovos dėl aukščiausių tikslų
Donatas Motiejūnas jau tikrai nežais, Darjušas Lavrinovičius linksta prie ne, o Linas Kleiza vis dar nepasisprendžia. Tačiau į Lietuvos krepšinio rinktinę sugrįžtantis Mantas Kalnietis neabejoja, kad net ir be kelių lyderių mūsiškiai Europos čempionate kausis dėl aukščiausių tikslų. Prieš metus sudėtingą raktikaulio traumą Lietuvos rinktinėje patyręs įžaidėjas šiandien baimės nebejaučia. Jis trokšta ir vėl vilkėti žaliai baltus marškinėlius.
Pragariškose „Volvo Ocean Race“ buriavimo lenktynėse triumfavo ir lietuvis
„Volvo Ocean Race“ buriavimo lenktynės aplink pasaulį baigėsi lietuvio Roko Milevičiaus ir „Team Brunel“ triumfu. Jie apgynė 2-ąją vietą ir iškovojo vicečempionų titulą. Pirmasis šiose prestižinėse varžybose dalyvavęs lietuvis sakė, jog jos pareikalavo daugybės jėgų. Paskutiniame „Volvo Ocean Race“ lenktynių etape kova vyko tik dėl 2-os vietos. Čempionės titulą jau anksčiau buvo užsitikrinusi „Abu Dhabi“ ekipa.
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Futbolo žvaigždė Neymaras atskleidė savo aršiąją pusę
Brazilų žvaigždė Neymaras – išmestas iš Pietų Amerikos futbolo čempionato. Futbolininkui už peštynes su varžovais ir teisėjo kritiką skirta net 4-erių rungtynių diskvalifikacija. Po pralaimėjimo Kolumbijai savitvardą praradęs Neymaras priverstas krautis lagaminus namo. Už spyrį kamuoliu į varžovą, mėginimą kitam trinktelėti galva, o vėliau ir iškeiktą teisėją brazilui skirta 4-erių rungtynių diskvalifikacija. Tai reiškia, kad Neymaras nebegalės padėti Brazilijai „Copa America“ turnyre.
Europos žaidynėse lietuviai liko per plauką nuo pirmojo medalio
Kovą dėl bronzos sėkmingiau pradėjo lietuvė. Giedrė Blekaitytė iškovojo pirmąjį tašką, tačiau 18-metė baltarusė Veranika Ivanova netrukus pelnė du ir perėmė iniciatyvą. Nors G. Blekaitytei pavyko išlyginti rezultatą – 2:2, pagal taisykles ir toliau pirmavo baltarusė, atlikusi daugiau taškų vertą veiksmą, tad lietuvei kovos pabaigoje teko aklai pulti ir baltarusė tuo pasinaudojo, išplėšusi pergalę bei bronzos medalį.
Pasaulio ralio čempionate ir vėl netrūko įspūdingų avarijų
Šuolis per trampilną, didžiulis greitis, posūkis ir finišas. „Volkswagen Polo“ vairuojantis Jari-Matti Latvala triumfuoja. 30-metis suomis laimėjo pirmąjį savo ralį šiemet. Antras Portugalijos ralyje liko Latvalos komandos draugas, pasaulio čempiono titulą ginantis Sebastienas Ogier. Techninių problemų turėjęs prancūzas nuo nugalėtojo atsiliko 8,2 sekundės. Dar po 20 sek. finišavo trečiasis „Volkswagen Polo“ automobilis. Jį vairavęs norvegas Andreas Mikkelsenas užėmė 3 vietą.
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