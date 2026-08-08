Aigustė Tavoraitė
Sveikatos aktualijų žurnalistė
Naujienų portalo tv3.lt sveikatos aktualijų žurnalistė. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Lietuvių filologija, bakalauras. Vilniaus universitetas, Politika ir medijos, magistras. Naujienų portale tv3.lt dirba nuo 2019 metų. Domėjimosi sritys: sveikatos politika ir aktualijos, ligos ir jų gydymas, inovacijos, prevencija. Sveikatos temomis rašo daugiau nei 10 metų, turi patirties tiek internetinėje žiniasklaidoje, tiek nacionalinėje spaudoje, redaguojant specializuotus sveikatos leidinius. „Žodis gali pjaustyti kaip skalpelis, bet kartu ir gydyti. Panašių pastebėjimų teko išgirsti iš ne vieno gydytojo. Tikiu, kad įvairiapusis medicinos temų nušvietimas jei ne gydo, tai padeda atsijoti pelus nuo grūdų siekiant išlaikyti sveiką kūną ir protą“, – sakė A. Tavoraitė.
Įvardijo auksinę taisyklę norintiems numesti svorio: atsakykite sau į vieną klausimą
Visuomenėje vis dar gajus liekno kūno kultas, kurio kitą kartą siekiama ir sveikatos kaina. Kita vertus, sparčiai auga nutukimo problema. Dietologė Kristina Jasmontienė sako, kad stebuklingų dietų nėra, o griežti draudimai ir bandymas kontroliuoti kiekvieną kąsnį ilgainiui gali įsukti į užburtą ratą.
(7)Aktualijos 2026-09-20
Kūnas vieną dieną pasako „gana“: gydytojas įspėjo, kas vyksta perkopus 40-metį
Nors retas pasiginčys su tuo, kad būtent profilaktika ir tinkamas gyvenimo būdas gali padėti užkirsti kelią daugeliui lėtinių ligų, toli gražu ne kiekvienas apsidžiaugtų iš gydytojo gavęs receptą ne vaistams, o įpareigojimui užtikrinti gerą miegą, sveiką mitybą ir pakankamą fizinį aktyvumą.
Aktualijos 2026-09-20
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus?
Nors ruduo įsibėgėja, darželiuose dar žydi nemažai rūšių gėlių ir kitų augalų. Ne vienas jų džiugina akį iki pirmųjų šalnų ar dar ilgiau. Išbandykite jėgas naujajame tv3.lt teste – jame rasite 10 tokių augalų nuotraukų – reikės juos atpažinti ar pabandyti atspėti. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Šios ligos smogia iš pasalų: gydytojas siunčia žinią – vienas žingsnis gali išgelbėti gyvybę
Jei nieko neskauda, nebūtinai esi sveikas, įspėja medikai. Dalis rimtų ligų, taip pat ir onkologinių, ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškių simptomų. Būdas bandyti užbėgti už akių tokiems susirgimams tėra vienas – bent jau nepraleisti profilaktinės patikros vizito. Kalbėdamas apie profilaktikos svarbą VUL Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovas prof. dr. Tomas Poškus įspėjo, kad yra bent kelios visuomenėje dažnos ligos, kurios ankstyvose stadijose gali visiškai nepasireikšti.
Aktualijos 2026-09-19
Vieši skrodimai, gyvsidabris nuo visų ligų: štai kaip seniau atrodė medicina
Šiandien medicina neįsivaizduojama be tikslių tyrimų ir sudėtingų operacijų, tačiau prieš kelis šimtus metų gydymas atrodė visiškai kitaip. Vieši žmogaus kūno skrodimai, kraujo nuleidimas ir stebuklingais laikyti gydomieji milteliai gali stebinti, tačiau būtent tai klojo pamatus dabartinei medicinai.
Aktualijos 2026-09-19
Mažas įkandimas baigėsi mirtimi: medikai perspėja dėl Lietuvoje išplitusio užkrato
Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje registruota dar viena mirtis nuo erkinio encefalito – jau ketvirtoji šiemet. Nors sergamumas šia liga šiemet kiek mažesnis, specialistai primena, kad ruduo – ne metas prarasti budrumą, mat erkės vėl tampa aktyvios. Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, rugpjūčio mėnesį Lietuvoje registruoti 136 nauji susirgimai erkiniu encefalitu, 78 jų prireikė gydymo ligoninėje.
Aktualijos 2026-09-17
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Skambina pavojaus varpais – lietuviai serga dažniau, o patekti pas gydytojus vis sunkiau
Nors beveik kas antras lietuvis savo sveikatą vertina palankiai, realybėje vaizdas kur kas niūresnis. Gyventojai vis dažniau kreipiasi į gydytojus, daugiau vartoja vaistų, o daugiau nei pusė gyvena su ilgalaikėmis sveikatos problemomis. Be to, 61 proc. susiduria su antsvoriu ar nutukimu, o depresijos simptomus jaučia daugiau nei kas ketvirtas. Daugiau nei pusė (52 proc.
Aktualijos 2026-09-17
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Rugsėjo 17-oji yra minima kaip Pasaulinė pacientų saugos diena. Turbūt niekas nepasiginčys, kad pacientams būtinas išskirtinis dėmesys. Kita vertus, dar daugiau jo turėtų būti skiriama sveikiems žmonėms, kad jie netaptų pacientais. Prie gerovės gali prisidėti ir kasdien pasirodantis vis naujas potalo tv3.lt testas. Išbandykite, kiek klausimų pavyks įveikti teisingai. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Rugsėjo 15-ąją kalendorius ragina daugiau dėmesio savo sveikatai skirti vyrus, mat šiandien minima Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena. Tiesa, ne mažiau svarbi ši diena turėtų būti ir moterims. Neretai būtent jos yra dėmesingesnės ne tik savo, bet ir artimųjų sveikatai, tad gali laiku pastebėti pokyčius ar pastūmėti pasitikrinti profilaktiškai. Tuo metu kaip ir kiekvieną antradienį jūsų dėmesio paprašys naujasis tv3.lt sveikatos testas.
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Didelės permainos dėl šio vėžio: gydytojas rėžė tiesiai – „stručio taktika“ niekur neveda
Lietuvoje – didelės permainos nustatant ir gydant dažniausią vyrų onkologinį susirgimą – prostatos vėžį. Medikai pabrėžia, kad nauja taktika leis ne tik taikliau diagnozuoti vėžį, bet ir išvengti daugelio nemalonių reiškinių. Deja, kartu jie apgailestauja, kad dalis vyrų dar apskritai per mažai domisi savo sveikata. Lietuvoje kasmet nustatoma daugiau kaip 2000 prostatos vėžio atvejų. „Tai yra penktadalis visų vyrų vėžio atvejų.
Žada pokyčius pacientams: Kukuraitis užsimojo trumpinti eiles pas šiuos gydytojus
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis vis pradėjęs eiti naujas pareigas paskelbė ambicingą planą – 30 proc. sumažinti eiles pas tuos gydytojus, kur jos yra ilgiausios. Tiesa, kaip tai padaryti, kol kas dar tik ketinama aiškintis. Ministras žadėjo, kad per šią Seimo rudens sesiją bus pristatytas veiksmų planas, kaip suvaldyti eiles bent pas dalį gydytojų.
Aktualijos 2026-09-14
Iš Lino Kukuraičio – naujausia žinia dėl medikų atlyginimų: štai ką darys
Daliai medikų, ypač – slaugytojams, jų darbo užmokestis tiesiog bado akis, tačiau sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jo rankos kai kuriais atvejais yra surištos. Tuo metu dalyje ligoninių – sunkūs laikai: įstaigos yra stumiamos į deficitą ir net nebegali įsigyti vaistų. Tačiau ministras jau teigia ruošiantis pokyčius – svarsto medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu.
Aktualijos 2026-09-14
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Pavojaus signalas sveikatos sistemai: šių specialistų trūkumas artėja prie kritinės ribos
Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau, panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029–2030 metais į sveikatos sistemą gali palikti daugiau slaugytojų, nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybių didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta.
Aktualijos 2026-09-13
Gydytoja perspėjo: Lietuva gyvena tarsi „sausame miške“ – užtenka vienos kibirkšties
Nors infekcinių vaikų ligų gydytojams šiltuoju metų laiku darbo kiek sumažėja, tai gali būti tik tyla prieš audrą. Ypač didelį nerimą jiems kelia augantis neskiepytų vaikų skaičius. „Gali užtekti vos vienos kibirkšties gaisrui sukelti“, – įspėja gydytoja Inga Ivaškevičienė. Štai paskutiniais naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje liepą fiksuota daugiau nei ankstesniais metų mėnesiais kokliušo atvejų.
Aktualijos 2026-09-13
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos ežerus?
Lietuvoje yra 2830 ežerų, kurių plotas didesnis nei 0,5 ha, o mažesnių priskaičiuojama dar daugiau. Bet ar gerai juos pažįstame? Šis testas skirtas pasitikrinti žinias apie žinomesnius Lietuvos ežerus. Čia pravers ir seniau, gal dar mokykloje, išmokti faktai arba bus proga sužinoti naujų įdomybių. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Gera žinia dėl cholesterolio: profesorė atsakė, ar atsirado alternatyva statinams
Per aukštas daugelio lietuvių „blogasis“ cholesterolis – viena dažniausiai gydytojų įvardijamų problemų. Jie ne vienus metus taip pat priekaištavo dėl riboto naujausių cholesterolį mažinančių vaistų prieinamumo Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) neseniai pranešė gerą žinią – šie vaistai pagaliau taps kompensuojami. Tiesa, pažangus gydymas bus skiriamas tik pagal aiškiai nustatytus kriterijus.
Aktualijos 2026-09-12
Nematoma grėsmė jūsų šaldytuve: ekspertė įspėja dėl produktų, kuriuos valgo daugelis
Nors šaldytuvas įprastai laikomas viena saugiausių vietų maistui laikyti, pasirodo, galima stipriai suklysti. Pavojingoms bakterijoms listerijoms žema temperatūra – nė motais: jos gali ne tik išgyventi šaldytuve, bet ir čia daugintis. Kokias didžiausias klaidas laikydami ir ruošdami maistą daro lietuviai? Per maistą plintančios ir į ligos patalą galinčios paguldyti listerijos specialistų neretai apibūdinamos kaip nematoma grėsmė.
Aktualijos 2026-09-12
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kaip rodo kalendorius, rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Deja, Lietuva – viena iš šalių, kurioje savižudybių skaičius itin didelis. Tokia diena – puiki proga prisiminti, kaip svarbu kasdien išklausyti savo artimąjį, draugą ar tiesiog pažįstamąjį. Kartais net nepažįstam žmogui padovanota šypsena gali dieną pakreipti visai kita linkme. Nusišypsoti, kažką prisiminti ar sužinoti naujo padės ir naujas tv3.lt testas.
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Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Kalendorius sako, kad jau ruduo, nors oras už lango dar išties vasariškas. Kodėl gi nepasinaudojus proga kuo ilgiau pabūti ir pajudėti lauke – ir kūnas padėkos, ir galvoje bus šviesiau. Nepamirškite ir smegenų mankštos – tam puikiai pasitarnaus naujas tv3.lt sveikatos testas. Jame šįkart rasite klausimų ir apie istorinius medicinai svarbius įvykius ar asmenybes, ir kasdien patiriamus reiškinius organizme.
Liko savaitė: įspėjimas tėvams – to nepadarius gali grėsti sankcijos
Mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai žino, kad rugsėjo 15-oji yra ta data, iki kurios mokyklas turėtų pasiekti galiojančios moksleivių sveikatos pažymos. Tvarka numato, kad jos neturinčiam vaikui negalima leisti dalyvauti ugdymo procese. Lietuvos progimnazijos asociacijos atstovė teigia, kad tokia priemonė – jau kraštutinė, tačiau neslepia, kad piktybiškų tėvų pasitaiko.
Aktualijos 2026-09-08
Infarktas smogė ligoninės direktoriui: „Pagalvojau, kad čia gal ir atėjo giltinė pasišnekėti“
„Viskas prasidėjo staigiai – atsirado didžiulis spaudimas, plėšimas krūtinėje“, – dramatišką akimirką, kai darbo metu netikėtai smogė infarktas, prisimena Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas. Ši sukrečianti asmeninė patirtis Lietuvos ligoninių asociacijos vadovui tapo dar vienu tvirtu įrodymu, kodėl būtinosios sveikatos paslaugos privalo išlikti ir regionuose. Ligoninės vadovui sveikata sunegalavo liepos pabaigoje.
Aktualijos 2026-09-06
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Lietuviams plūstant į miškus, gydytoja įspėja: „Ir patys saugiausi grybai gali būti pavojingi“
Kol lietuviai su entuziazmu traukia į miškus ir grįžta pilnomis grybų pintinėmis, gydytojai perspėja – užtenka akimirksniui prarasti budrumą ir pasekmės gali būti tragiškos. Tiesa, medikai pastebi, kad dažniau į ligoninę gyventojai patenka ne dėl apsinuodijimo nuodingais grybais, bet netinkamai suvartojus valgomus grybus.
Aktualijos 2026-09-06
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie gamtos reiškinius?
Gamta mums dovanoja įspūdingų vaizdinių, kurie kitą kartą atrodo ne tik slėpiningai, bet ir yra pavojingi. Galbūt ne visus juos pavyks išvysti gyvai, tačiau bent galima pasitikrinti žinias apie juos ar smagiai praleisti laiką paspėliojant. Šiame teste rasite klausimų tiek apie galingas gamtos stichijas, tiek įdomius atmosferos ar fizininius reiškinius. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Tūkstančiai lietuvių rizikuoja nė neįtardami: pirmas ženklas gali būti infarktas
Kardiologai jau kuris laikas skambina pavojaus varpais – pacientai paprastai cholesterolio nejaučia, tad per daug nesuka galvosi ir pas gydytojus neskuba. Deja, pirmas jo padidėjimo simptomas kitą kartą gali būti negailestingas – ištikęs infarktas. „Kai cholesterolis pasireiškia katastrofa, tada jau būna per vėlu“, – konstatavo Kauno klinikų Širdies centro Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė, gydytoja kardiologė prof. dr. Olivija Dobilienė.
Aktualijos 2026-09-05
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Pasiekė absurdo viršūnę: gydytojai nebegali tylėti – štai kokių pacientų sulaukia
Pažyma dėl barzdos neskutimo, sauskelnių dėvėjimo ar leidimo greičiau susituokti – iš tokio absurdiško biurokratizmo vis negalintys išsivaduoti šeimos gydytojai siekia tam padėti tašką. Jie pabrėžia, kad tokios medicininės vertės neturinčios pažymos ne tik gaišina brangų gydytojo laiką, bet ir užkerta galimybę greičiau patekti tiems pacientams, kuriems pagalbos reikia labiau.
Aktualijos 2026-09-05
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Rugsėjo 3-ioji kalendoriuje oficialiai nėra niekaip pažymėta, bet tai ne kliūtis susikurti šventę sau ar bent palepinti save maloniu ritualu. Vienas jų gali būti ir – naujas tv3.lt testo išbandymas. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį.
2026-09-03
Nuo 2029 metų gyventojų laukia nauja reforma – štai ką palies labiausiai
Visuomenei sparčiai senėjant valdantieji imasi naujos reformos – ketinama keisti slaugos ir ilgalaikės priežiūros tvarką. Žadama, kad šias būtinas paslaugas bus galima gauti paprasčiau – „vieno langelio“ principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą.
Aktualijos 2026-09-02
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Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Rugsėjo 1-oji – daug kam dar vieną svarbią pradžią žyminti data: kas veda vaikus į mokslus, kas patys į juos išeina arba moko kitus. Sveikata padėkos, jei su grįžtančiu pastovesniu ritmu į rutiną nepamiršime įtraukti ir sočių subalansuotų pusryčių, progų ir pajudėti, ir laiku atsipalaiduoti, nuraminti mintis. Proto mankšta – dar vienas smagus ritualas, kurį galite įtraukti į savo kasdienybę. Dabar – pats metas pasitikrinti, kiek žinote apie žmogaus sveikatą ir kitas medicinos įdomybes.
Įspėja suskubti dėl šios pažymos: eilės poliklinikose ilgėja, nuo lapkričio – nauja tvarka
Naujų mokslo metų pradžia – jau visai ant nosies, kartu artėja ir terminas, iki kada ugdymo įstaigoms reikia pateikti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą. Dalis gydytojų neslepia, kad šiuo metu tenka suktis kaip bitėms, mat į poliklinikas plūsteli iki paskutinės akimirkos laukiantys pacientai. Deja, jiems gali tekti „nusvilti“, mat pažymos iškart gauti gali ir nepavykti.
Aktualijos 2026-08-30
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų geografijos žinių klausimų?
Šis naujienų portalo tv3.lt testas skirtas norintiems pasitikrinti geografijos žinias. Jame rasite 10 klausimų – dalis jų paskatins prisiminti pamirštus dalykus ar sužinoti kažką naujo, o gal net nustebins. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį.
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Daugiau lytinių santykių – mažesnė vėžio rizika? Urologas siunčia žinią visiems vyrams
Vyrų lytinė sveikata – vis dar išlieka ta tema, kuria visuomenėje garsiai neretai diskutuojama puse lūpų. Gydytojai kalba be užuolankų, kad problemų šioje srityje yra daug – vyrus ne tik vargina lėtiniai uždegimai ar gerybinis prostatos padidėjimas. Vis didesne problema tampa vyrų nevaisingumas, taip pat – labai svarbus ankstyvas prostatos vėžio nustatymas. Plačiau apie tai papasakojęs Antakalnio poliklinikos gydytojas urologas dr.
Aktualijos 2026-08-29
Perspėja tūkstančius lietuvių: ši kasdienė klaida po 50-ies gali kainuoti sveikatą
Tai, kad žmogui bet kokiame amžiuje būtina užtikrinti tinkamą fizinį aktyvumą, turbūt girdėjo kiekvienas. Tačiau tam tikru gyvenimo periodu judėjimas tampa išskirtinai svarbus. Koks fizinis aktyvumas būtinas po 50-ies metų ir kaip sau nepakenkti, jei visą gyvenimą buvome pasyvūs? Judėjimas yra viena svarbiausių sąlygų, padedančių kuo ilgiau išlikti savarankiškiems ir išsaugoti gyvenimo kokybę.
2026-08-29
Pokyčiai paliestų tūkstančius pacientų: Kukuraitis įvardijo tris svarbiausius darbus
Integruota slaugos ir globos sistema, dėmesys vaikų sveikatai ir sistemos tinklo valdysenos pokyčiai – tokius prioritetus pristatydamas pagrindinius naujosios Vyriausybės darbus išskyrė naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Jis teigė, kad būtent įgyvendinus pokyčius šiose srityse kadencijos pabaigoje jaustųsi padaręs tuos žingsnius, kurie reikšmingai galėtų pakeisti situaciją ir gerinti sveikatos sistemos rezultatus.
Aktualijos 2026-08-28
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Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, rugpjūčio 27-ąją pasaulyje minima Tarptautinė loterijų diena. Nors kai kurie patį gyvenimą prilygina loterijai ar žaidimui, šiame teste jums nereikės pasikliauti vien tik akla sėkme. Sėkmės bilietu čia taps jūsų sukauptas žinių bagažas – pravers prisiminti mokyklines žinias nuo istorijos, literatūros iki chemijos ar atgaivinti kažkur kitur girdėtus faktus.
2026-08-27
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Nors vasara skaičiuoja paskutines dienas, kai kurie kaip tik išsiilgę rudens pradžios. Tokie žmonės džiaugiasi, kad ilgėjančios naktys leidžia kokybiškiau išsimiegoti, vėsesnis oras puikiai tinka ir toliau stiprinti sveikatą sportuojant gamtoje, o kur dar gamtos gausiai dovanojami ir sveikatą stiprinantys vaisiai, daržovės ir kitos gėrybės. Metų laikai keičia vienas kitą, tačiau tradicijos išlieka – kiekvieną antradienį jūsų laukia naujas sveikatos žinių testas.
2026-08-25
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius?
Vasara (bent jau kalendorinė) beveik išsikvėpė – apie tai liudija sparčiai trumpėjančios dienos, nuo vaisių derliaus soduose linkstančios šakos ir skrydžiui į šiltus kraštus pradedantys ruoštis paukščiai. Jau netrukus, rugpjūčio 24-ąją, tradiciškai bus minima Gandrų išskridimo diena, simboliškai žyminti vasaros pabaigą, atsisveikinimą su baltaisiais gandrais ir rudens pradžią. Senovėje laikyta, kad šią dieną paukščiai palieka gimtąjį kraštą.
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Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Rugpjūčio 20-oji kalendoriuje pažymėta kaip Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Taip pat liko 11 dienų iki kalendorinės vasaros pabaigos. Jei turėjote planų, kuriuos būtinai norėjote įgyvendinti šią vasarą, dar turite šiek tiek laiko. O kol kas trupučio jūsų laiko ir dėmesio paprašys naujas tv3.lt testas. Išmėginkite sėkmę, kiek atsakymų pavyks įveikti teisingai! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
2026-08-20
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Dienos sparčiai trumpėja, sodai linksta nuo subrandinto derliaus, o ūkininkų turgelių lentynos lūžta nuo gausaus Lietuvoje užaugintų šviežių daržovių asortimento. Dabar – pats metas mitybą gausiai praturtinti daržo ir miško gėrybėmis bei pradėti kaupti vitaminus šaltajam metų laikui. Galbūt savo žinias medicinos srityje padės praturtinti ir naujas tv3.lt sveikatos testas.
2026-08-18
Laukia šių ligų šuolio: rudenį pasimato vasaros „derlius“ – gydytojas prabilo apie lietuvių meilės nuotykius
„Atšilo oras, pakilo noras“ – pasak dermatovenerologo Tado Raudonio, šis pasakymas taikliausiai apibūdintų lietuvių seksualinį aktyvumą vasarą ir potraukį ieškoti meilės nuotykių. Deja, ne visi jie pasibaigia sėkmingai – „dovanų“ gyventojai gali pasigauti visą puokštę lytiškai plintančių infekcijų (LPI), kurios ilgą laiką gali net nerodyti simptomų. Gydytojas pasakojo, kad pacientų, kurie kreipiasi dėl venerinių ligų, pagausėja dar pavasarį.
Aktualijos 2026-08-16
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Profesorius atskleidė dažną lietuvių mitybos klaidą: vasarą ji ypač pavojinga
Lietuvių mitybos įpročius apžvelgęs VU Medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas išskyrė vasarą ypač išryškėjančią problemą – tyrimai rodo, kad lietuviai vis dar išgeria per mažai vandens. Be to, taip pat suvartojame per mažai daržovių, nors vaisių kitą kartą ir padauginama. Mitybos specialistas pabrėžė, kad vasarą yra tas laikotarpis, kai vandens būtina gerti daug daugiau.
Aktualijos 2026-08-16
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (5)
Rugpjūčio 15-ąją minima Žolinė. Ši šventė nuo senų laikų buvo susijusi su svarbiausių lauko darbų baigimu. Tai – vasaros ir rudens sandūra. Pabaigtuvių, padėkos už visas vasaros gėrybes, derliaus nuėmimo, o kartu ir atsisveikinimo su želmenimis bei gėlėmis šventė. Ta proga naujienų portalas tv3.lt kviečia tradiciškai pasitikrinti žinias apie Lietuvoje žydinčius augalus. Rasite 10 nuotraukų, pagal kurias reikės atpažinti gerai pažįstamus ar mažiau girdėtus augalus.
Profesoriaus perspėjimas lietuviams: šie produktai – tikra riebalų bomba
Nors riebalų mūsų organizmui reikia lygiai taip pat kaip ir kitų maistinių medžiagų, profesorius Rimantas Stukas konstatuoja, kad lietuviai riebaus maisto, o ypač – gyvūninės kilmės riebalų suvartoja per daug. VU Medicinos fakulteto profesoriaus teigimu, riebių gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą reikėtų riboti dėl to, kad pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo priežastis yra širdies ir kraujagyslių sistemos ligos.
Aktualijos 2026-08-15
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Šie vasaros sutrikimai – tikras siaubas: gydytojas įvardijo, kokių priemonių griebtis
Vasara – tai ne tik malonus laikas gamtoje ir atostogos. Tinkamai nepasirūpinus prevencinėmis priemonėmis gali laukti įvairios nemalonios odos ligos ir kitos būklės. Kas padėtų jų išvengti, plačiau pasakojo VUL Santaros klinikų Dermatovenerologijos centro vadovas dr. Tadas Raudonis. Pirmoje publikacijų ciklo dalyje gydytojas perspėjo dėl fototoksinių ir fotoalerginių reakcijų, kurios gali kilti dėl vartojamų vaistų, kosmetikos, kvepalų ar net maisto.
Aktualijos 2026-08-15
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kaip byloja kalendorius, rugpjūčio 13-ąją minima Tarptautinė kairiarankių diena. Manoma, kad 10,6 proc. visų pasaulio gyventojų yra kairiarankiai. Kitaip sakant, maždaug kas dešimtas žmogus yra kairiarankis. Įdomu, ar dešiniarankiai taip pat turi jiems skirtą dieną, ar rašymas dešine ranka yra toks savaime suprantamas ir atskiro paminėjimo nereikalaujantis dalykas.
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Nors, atrodo, dar pats vasaros ir atostogų įkarštis, saulė jau pakyla vis žemiau. Gydytojai gi skuba priminti, kad apsauga nuo saulės vis dar būtina – taip pat, kaip ir tinkama apsauga, kepurė, akiniai nuo saulės. Naudingų sveikatos patarimų gali suteikti ir naujas sveikatos testas. Išbandykite, kiek klausimų šįkart pavyks atsakyti teisingai. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Poilsiautojams prie Baltijos jūros – svarbus perspėjimas: jau fiksuotos dvi mirtys
Kokie orai bebūtų, daug lietuvių vasarą vyksta poilsiauti prie Baltijos jūros. Nors daug kas drąsiai brenda į vandenį, nedažnas žino, kad maudynės šiame vandenyje gali turėti ir neigiamų pasekmių. Baltijos jūroje gyvenančios bakterijos gali sukelti žaizdų, kraujo ar virškinamojo trako infekcijas. Nors šiemet vasara ir šykštėjo karštų dienų, Baltijos jūra šiemet jau buvo įšilusi daugiau nei 20 laipsnių. Plūstelėjus karštiems orams šiuo metu Baltijos jūros vandens temperatūra taip pat šoktelėjo.
Aktualijos 2026-08-09
Profesorius Stukas atskleidė, ką valgo pats: šių taisyklių laikytis pataria visiems
Mitybos patarimų šiandien girdime tiek daug, kad galima visiškai pasiklysti. Nors kiekvieno organizmas ir individualus, profesorius Rimantas Stukas sako, kad patarimai, kokius kada patiekalus reikėtų rinktis, išlieka baziniai. Ką geriausia valgyti pusryčiams? Paklaustas, kokį maistą renkasi pats ir nuo ko pradeda rytą, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytojas pasakojo, kad jokio dviračio neišradinėja ir renkasi paprastus produktus.
Aktualijos 2026-08-09
Testas: ar atspėsite, kurie iš šių 10 vandens telkinių yra upės, o kurie – ežerai?
Šis testas skirtas Lietuvos geografijos mėgėjams. Šiame teste rasite 10 įvairių Lietuvos vandens telkinių pavadinimų. Jums reikės atsakyti, kas tai – upė ar ežeras? Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį. Galite išmėginti ir kiek sunkesnių klausimų sveikatos testą.
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Gydytojas įspėjo – šios klaidos vasarą gali smogti su kaupu
Nuo nudegimų saulėje iki skaudžių vabzdžių įgėlimų arba traumų – kad ir koks malonus būtų poilsio laikas vasarą gamtoje, medikai ragina nepamiršti saugumo taisyklių ir pirmosios pagalbos patarimų, kaip sau padėti. Kaip apsisaugoti nuo nemalonių atostogų pasekmių, plačiau papasakojo VUL Santaros klinikų Dermatovenerologijos centro vadovas dr. Tadas Raudonis.
Eilėje pas šiuos gydytojus – net 4 tūkst. pacientų: Kukuraitis kelia klausimą dėl siuntimų tvarkos
Greitas patekimas ypač pas tam tikrų sričių gydytojus Lietuvoje neretai ima prilygti loterijai – galbūt pavyks nugvelbti atsilaisvinusį „talonėlį“, bet gali tekti laukti ir mėnesius ar metus. Vienas tokių specialistų – gydytojas dermatovenerologas. Naujasis sveikatos apsaugos ministras net užsiminė, kad galbūt reikia keisti patekimo pas juos tvarką. Vis tik patys gydytojai akcentuoja, kad problemų reikia ieškoti ne čia ir laukia situaciją bent kiek turinčių pagerinti permainų.
Aktualijos 2026-08-08